بسعر غال جدا.. هاتف جديد من موتورولا يقهر iPhone

كشفت شركة موتورولا Motorola، عن هاتف ذكي مميز يأتي ضمن فئة الفلاجشيب، والذي ينافس بمواصفاته القوية الأجهزة الرائدة الموجودة بالسوق من أمثال Pixel 7 Pro و Galaxy S23 Ultra و iPhone 14 Pro Max.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف موتورولا الجديد Edge Plus (2023)، ببطارية ضخمة بسعة 5100 مللي أمبير في الساعة، والتي تدعم تقنية الشحن السريع وفقا لمعيار TurboPower بقدرة 68 وات، وتدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات.

سعر ومواصفات هاتف موتورولا Edge Plus (2023)



وكما تدعم البطارية الشحن العكسي سلكيا ولاسلكيا بقدرة 5 وات، ووفقا لـ موتورولا تعمل البطارية لمدة 40 ساعة في الاستخدام المعتدل ويمكن أن تشحن لمدة تكفي اليوم كله في غضون 9 دقائق فقط.

موتورولا Edge Plus (2023)

ويمتاز هاتف Edge Plus (2023)، بشاشة من نوع OLED، بقياس 6.6 بوصة، وبدقة 1080 × 2400 بكسل، مع معدل تحديث 165 هرتز قابل للتكيف، تدعم تقنية المجال الديناميكي العالي +HDR10 وتقنية الصورة Dolby Vision، كما تتميز بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Gorilla Glass Victus.

وزودت موتورولا هاتف Edge Plus (2023)، بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Gorilla Glass Victus، على ظهر الهاتف، بالإضافة إلى إطار من الألمنيوم. ويدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار وفقا لمعيار IP68، مما يجعل الهاتف قادرا على الصمود تحت الماء لمدة 30 دقيقة على عمق 1.5 متر، على غرار هواتف آيفون 14 برو.

موتورولا Edge Plus (2023)

ويعمل هاتف Edge Plus (2023)، بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 2، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويقترن بمعالج رسوميات من نوع Adreno 740، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR5X، ومتصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت، من نوع UFS 4.0، غير قابلة للتوسعة.

ويتمتع هاتف Edge Plus (2023)، بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل لكل منهما، وتأتي الكاميرا الأساسية مع فتحة عدسة f/1.8، ومثبت بصري للصورة OIS، بجانبها عدسة بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.6، وتدعم التقريب البصري بمعدل قدره 2x، أما الثالثة فهى كاميرا بورتريه بدقة 12 ميجابكسل f / 1.6 مع مستشعر 1 / 2.93 بوصة.

موتورولا Edge Plus (2023)

ويمتاز هاتف موتورولا الجديد بكاميرا أمامية تتميز بدقة 60 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وهي قادرة على تصوير مقاطع الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطار في الثانية.

وتشمل المواصفات المتبقية بهاتف Edge Plus (2023)،مكبري صوت إستريو، تقنية Wi-Fi 7 مزدوجة النطاق، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى NFC، ومنفذ شحن من نوع USB-C 3.2.

موتورولا Edge Plus (2023)

وتعد موتورولا بثلاث سنوات من تحديثات نظام التشغيل وأربع سنوات من التحديثات الأمنية، وسيتوفر هاتف Edge Plus (2023)، اعتبارا من 25 مايو الجاري في الولايات المتحدة، مقابل سعر يبدأ من 800 دولار أمريكي (أي ما يعادل 24 ألف و725 جنيه مصري).