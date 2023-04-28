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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعره يتخطى 40 ألف جنيه .. اعرف إمكانيات موتورولا RAZR 40 ULTRA

Motorola Razr 40
Motorola Razr 40 Ultra

موتورولا  على وشك طرح هاتفها القابل للطي الذي ينتمي لفئة الهواتف الرائدة (فلاج شيب) التي من المتوقع أن تدخل في منافسة قوية مع سامسونج Galaxy Z Flip 5 القادم.

وفقا لتقرير موقع gizchina سيتم إطلاق هاتف  موتورولا  Razr 40 Ultra في الأسواق الصينية قريبا، وبالفعل انتشرت التسريبات الخاصة بالجهاز وأيضا بعض المواد التسويقية تم نشرها بالفعل من قبل العلامة التجارية.

Motorola Razr 40 Ultra

يعتبر هاتف Motorola Razr 40 Ultra هو في الأساس النسخة الصينية من Motorola Razr + الذي طال انتظاره. تعمل موتورولا أيضًا على هاتف آخر قابل للطي ميسور التكلفة ، وهو Motorola Razr. لكن أهم ما يميز الإصدار Plus ، هو قدراته الفائقة التي ترقى للمنافسة مع  Galaxy Z Flip 5.

يكشف أحدث تسريب لهاتف Motorola Razr 40 Ultra عن لغة التصميم إلى جانب خيارات الألوان الموجودة، وسيكون بشاشة أكبر من النسخة الحالية مع درجة سطوع أقوى.

في الجهة الخلفية للجهاز، سيأتي موتورولا مع شاشة مقاس 3.6 بوصة POLED. وبالتالي ستكون أكبر شاشة غطاء على هاتف فليب موجود في الأسواق حاليا، تحتوي شاشة الجهة الخلفية على الكثير من الوظائف، منها على لوحة مفاتيح مدمجة كاملة، مما يسمح للمستخدمين باستخدامها للرد على الرسائل وتشغيل التطبيقات. 

Motorola Razr 40 Ultra

قد تتيح لك شاشة غطاء هاتف Motorola Razr 40 Ultra ممارسة الألعاب عليها، مع مميزات كثيرة أخرى، على سبيل المثال ، مشاركة محتوى NFC ومشاركة جهات الاتصال.

اختارت  موتورولا  شاشة عرض POLED كبيرة مقاس 6.9 بوصة للشاشة الداخلية مع معدل تحديث يبلغ 165 هرتز. إلى جانب ذلك ، ستتمتع اللوحة بدعم HDR10 + مع مجموعة ألوان DCI-P3، وعلى الأرجح سيكون الهيكل خفيف الوزن. سيكون أيضًا مقاومًا للماء مع نظام عمل مفصلات رائدة في الصناعة، ستجعل هذه المفصلة الشاشة الداخلية تبدو غير مجعدة وتوفر للمستخدمين تجربة لمس سلسة.

سيأتي هاتف موتورولا الجديد مع صوت Dolby Atmos متعدد الأبعاد و Motorola Spatial Sound. لذلك ، يمكنك أن تتوقع أن توفر مكبرات الصوت الاستريو للهاتف القابل للطي تجربة صوت ومشاهدة محتويات ترفيهية غامرة.

الصور الأولى لهاتف موتورولا Moto G 5G موديل 2023

موتورولا تقدم صورا تشويقية جديدة لـ Razr القابل للطي

بالنسبة لإمكانيات التصوير، سيكون هناك إعداد كاميرات ثنائية في الخلفية مع مستشعر رئيسي فائق الاتساع بدقة 13 ميجابيكسل ووحدة ماكرو بدقة 2 ميجابكيل مع فلاش ليد، مع كاميرا سيلفي في المقدمة موضوعة في ثقب أعلى الشاشة، كما يمكن أيضا التقاط صور سيلفي بالكاميرات الخلفية.

سيتم تشغيل هاتف موتورولا من خلال وحدة معالجة مركزية من "كوالكوم" شريحة  Snapdragon 8+ Gen 1 من الجيل الأول تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت رام و سعة تخزين 256 جيجابايت روم، وسيكون سعره 1200 يورو اي ما يعادل 40803 جنيه مصري.

موتورولا Dolby Dolby Atmos Motorola Razr 40 Ultra فلاج شيب سامسونج Motorola RAZR

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