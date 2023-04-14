معدل تحديث شاشة 144 هرتز.. موتورولا تستعد لطرح هاتف Edge 40

كشفت شركة "موتورولا" Motorola النقاب عن هاتفها الذكي Edge 40 Pro الذي يعمل بنظام بمعالج كوالكوم سناب دراجون الجيل الثاني في وقت سابق من هذا الشهر، ولكنها لم تكشف عن الطراز الأساسي Edge 40 ، لسبب غير معلوم.

وفقا لتقرير موقع gsmarena ظهر الهاتف الجديد موتورولا إيدج 40 القياسي على Geekbench ، مما يشير إلى قرب إطلاقه رسميا بالأسواق العالمية.

Motorola Edge 40

مواصفات Motorola Edge 40

سجلت وحدة معالجة هاتف Motorola Edge 40 الجديد من خلال قاعدة البيانات المعيارية 1،105 نقطة في اختبار أحادي النواة و 3542 نقطة في اختبارات متعددة النواة على Geekbench 6. وتبين أن الهاتف يعمل من خلال نظام تشغيل أندرويد 13، مقترن مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجا بايت رام ، وتم تشغيله بواسطة معالج من ميدياتك والتي تضم أربعة نوى مسجلة بسرعة 2 جيجاهرتز وأربعة أخرى بسرعة 2.6 جيجاهرتز.

لم يذكر Geekbench اسم وحدة المعالجة المركزية بالتحديد، لكن الشائعات تزعم أن Motorola Edge 40 سيكون مع مجموعة شرائح Dimensity 8020. تجدر الإشارة أيضًا إلى أن الكود الخاص بوحدة المعالجة المركزية وهو "MT6891Z_Z / CZA" المذكور في قسم معلومات وحدة المعالجة المركزية في قائمة Geekbench يشبه تسمية نموذج Dimensity 1100 ، وهو MT6891Z / CZA.

Motorola Edge 40

علاوة على ذلك يحتوي الهاتف على معالج Dimensity 1100 ثماني النوى ، أربعة منها لها تردد على مدار الساعة بحد أقصى 2 جيجاهرتز ، في حين أن الأربعة الأخرى تصل إلى 2.6 جيجاهرتز.

أحيانًا تتسبب الأرقام المعيارية للاختبارات على المعالج في حدوث خطأ في التفاصيل أو خلط بين الشرائح المختلفة بسبب التشابه في التردد الميقاتي، لذلك سيتعين علينا انتظار المزيد من المصادر الموثوقة لتأكيد المعالج الخاص بموتورولا إيدج 40.

تشمل المواصفات الأخرى في Motorola Edge 40 التي تم تسريبها على شاشة عرض مقاس 6.55 بوصة مع معدل تحديث 144 هرتز، ونوعها pOLED ، تقدم جودة وضوح FullHD + وسعة التخزين نوعها UFS 3.1 تصل إلى 256 جيجابايت ، وبطارية سعتها 4400 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 68 وات و 15 وات لاسلكي.

سيأتي الهاتف الذكي موتورولا إيدج 40 بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل (مع تقنية التثبيت البصري OIS) وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا سيلفي في اللوحة الأمامية من الشاشة بدقة 32 ميجابكسل. سيحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة ومكبرات صوت استريو مع ضبط Dolby Atmos. سيحصل Motorola Edge 40 أيضًا على تصنيف IP68 أي أنه مقاوم للغبار والماء.