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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فئة متوسطة .. موتورولا تطرح موبايل Moto G Power 5G رسميا

Moto G Power 5G
Moto G Power 5G

أطلقت شركة "موتورولا" التابعة للعلامة التجارية الأم "لينوفو" هاتفًا ذكيًا جديدًا من الفئة G الموفرة في الميزانية في سوق الولايات المتحدة الأمريكية يحمل اسم تجاري Moto G Power 5G بسعر 299 دولار أمريكي والذي يعتبر خليفة Moto G Power موديل 2022 ويأتي مع عدة ترقيات تقدمها لأول مرة.

مواصفات Moto G Power 5G

يتميز هاتف Moto G Power 5G بشاشة عرض نوعهل LCD مقاس 6.5 بوصة مع ثقب في أعلى الشاشة به كاميرا سيلفي، الشاشة تقدم دقة FHD + ومعدل تحديث 120 هرتز. يوجد ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب مضمن في زر الطاقة. تحتوي اللوحة الخلفية على وحدة كاميرات صغيرة مستطيلة الشكل.

Moto G Power 5G

فيما يتعلق بإمكانيات التصوير يحتوي  موتورولا  Moto G Power 5G على كاميرات ثلاثية في اللوحة الخلفية ، مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مقترنًا بعدسة عمق بدقة 2 ميجابكسل وعدسة ماكرو 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

تحت الغطاء ، تم تجهيز Moto G Power 5G بمعالج وحدة مركزية من "ميدياتك" وتحديدا شريحة MediaTek Dimensity 930 بدقة تصنيع 6 نانومتر، تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 6 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية أساسية 256 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر فتحة بطاقة microSD. 

يستمد جهاز "موتورولا  موتو جي باور" طاقته من وحدة بطارية غير قابلة للإزالة سعتها  5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 10 وات سلكيا. من ناحية السوفت وير، يعمل هاتف موتورولا G Power 5G مع نظام تشغيل أندرويد 13.

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تشمل خيارات الاتصال الموجودة مع موتورولا Moto G Power على  4G VoLTE مزدوج و WiFi و Bluetooth 5.3 ومنفذ USB-C ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.

يأتي هاتف موتورولا Moto G Power 5G مع سعر يبدأ من 299.99 دولارًا مع إصدار الذاكرة وسعة التخزين 4 جيجابايت + 128 جيجابايت روم. ولكن حتى الآن إصدار 6GB + 256GB الأغلى غير معروف في الوقت الحالي. يمكن شراء الهاتف الذكي بدءًا من 13 أبريل عبر مواقع Best Buy وأمازون Amazon وموقع الويب الخاص بالعلامة التجارية.

موتورولا لينوفو Moto G Power 5G موتورولا موتو جي باور ميدياتك Mediatek Dimensity

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