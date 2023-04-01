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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر جوال موتورولا Motorola Moto G41 في السعودية

Motorola Moto G41
Motorola Moto G41

تتميز شركة  موتورولا، التابعة للشركة الأم "لينوفو" بتقديمها مجموعة من الجوالات متوسطة المدى الموفرة في الميزانية بإمكانيات عالية ومستوى أداء مثير للإعجاب والإشادة من قبل المتخصصين في مجال التكنولوجيا، وتشتهر بسلسلة جوالاتها  Moto G  التي تجمع بين ميزة السعر الرخيص والأداء السلس الرائع.

من أميز جوالات  موتورولا  هو طراز Motorola Moto G41 الذي يأتي مع شاسيه أو هيكل بمواد خام ممتازة تعيش عمر من الزمن وشاشة عرض تنبض بالحياة والألوان مع درجة سطوع عالية بالإضافة إلى معالج قوي من ميدياتك Mediatek وكاميرا أساسية بدقة 48 ميجابيكسل تقدم أداء رائعا.

يتوفر جوال موتورولا موتو جي 41 في متاجر المملكة العربية السعودية بسعر 616 ريال سعودي مع نسخة الذاكرة وسعة التخزين 6 جيجابايت رام و 128 جيجابايت روم، في السطور التالية ترصد "صدى البلد" كل تفاصيل الجهاز.

Motorola Moto G41

مواصفات Motorola Moto G41

وفقا لموقع gsmarena التقني المتخصص، يأتي جوال موتورولا موتو جي 41 مع شاشة عرض AMOLED حجم 6.4 بوصة، مع دقة وضوح 1080x2400 بيكسل وكثافة بيكسلات 411 نقطة لكل بوصة، ونسبة شاشة إلى هيكل 82.7%.

يتم تشغيل جوال موتورولا بواسطة معالج ميدياتك شريحة MT6769Z Helio G85 بدقة تصنيع 12 نانو، ثماني النوى، بتردد ميقاتي أقصى 2 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات جرافيك Mali-G52 MC2 تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 4/6 جيجابايت رام وسعة تخزين 128 جيجابايت روم يمكن زيادتها عبر بطاقة microSDXC.

نظام التشغيل أندرويد 11 قابل للترقية إلى 13 الأحدث، ويحزم بطارية غير قابلة للإزالة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 30 وات، مع مستشعر بصمات الأصابع بجوار زر التشغيل ومستشعرات تسارع وتقارب وبوصلة وجيروسكوب.

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يأتي الجوال مع إعداد كاميرات خلفية ثلاثي، مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة ومستشعر آخر فائق الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا ماطرو بدقة 2 ميجابيكسل مع فلاش ليد وتقنية HDR وتصوير بانورامي، وكاميرا سيلفي بدقة 13 ميجابيكسل.

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