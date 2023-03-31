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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخف وزن جهاز 5G.. سعر جوال موتورولا Motorola Edge 30 في الإمارات

Motorola Edge 30
Motorola Edge 30

تقدم شركة موتورولا مجموعة من أفضل الهواتف ذات الموثوقية العالية، ومن أبرزها جوال Edge 30 الذي ينتمي إلى شريحة الجوالات متوسطة المدى العالية في الجودة والأداء، مثل جوال جوجل بيكسل 6a و OnePlus Nord 2، ولكنه يمتاز عنهم في بعض الجوانب لأن وزنه خفيف ونحيف، هو أخف جهاز من ناحية الوزن يقدم شبكة جيل خامس 5G بجودة عالية كما أن شكله بريميوم والأروع هي الشاشة الأموليد التي تقدم معدل تحديث 144 هرتز.

يتوفر جوال  موتورولا  إيدج 30 ثنائي شريحة الاتصال في متاجر  الإمارات  العربية بسعر 2195 درهم إماراتي، مع نسخة الذاكرة وسعة التخزين 8 جيجابايت رام و 128 جيجابايت روم، في السطور التالية ترصد "صدى البلد" كل مواصفات الجوال.

Motorola Edge 30

مواصفات Motorola Edge 30

يأتي مع شاشة AMOLED حجم 6.5 بوصة، تدعم مليار لون، مع دقة وضوح 1080x2400 بيكسل، وكثافة بيكسلات 405 بيكسل، معدل تحديث 144 هرتز، مع نسبة شاشة إلى هيكل 86.2%، ويحتوي على شاشة واقية للحماية من Corning Gorilla Glass 3

يتم تشغيل جوال  موتورولا  إيدج 30 من خلال معالج كوالكوم شريحة SM7325-AE Snapdragon 778G+ 5G بدقة تصنيع 6 نانو، ثماني النوى، مع تردد ميقاتي 2.5 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات من Adreno 642L، تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 6 أو 8 جيجابايت رام وسعة تخزين 128 أو 256 جيجابايت روم، لا يمكن زيادتها من خلال كارت ميموري.

يحزم جوال "موتورولا" بطارية مدمجة لا يمكن إزالتها سعة 4020 مللي أمبير في الساعة من مادة ليثيوم بوليمر تدعم الشحن بقدرة 33 وات، ونظام تشغيل أندرويد 12 قابل للترقية إلى 13 مع وزن إجمالي للجهاز 155 جم وأبعاد طول 159.4 مم وعرض 74.2 مم وسمك 6.8 مم.

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أما بالنسبة لإعداد الكاميرات فنجد في الناحية الخلفية، 3 كاميرات، الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة، والثانية فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابيكسل والثالثة للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، أما كاميرا السيلفي فهي بدقة 32 ميجابيكسل، مع فلاش ليد مزدوج وتقنية HDR وتصوير بانورامي.

الجهاز مدعم بمستشعر بصمات الأصابع مدمج في الشاشة ومستشعر تقارب وتسارع وبوصلة وجيروسكوب.

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