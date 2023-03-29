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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمواصفات جبارة.. هاتف قادم من موتورولا ينافس سامسونج وشاومي

هاتف موتورولا +Moto
هاتف موتورولا +Moto Edge

كشفت تقارير أن شركة موتورولا الأمريكية تستعد للكشف عن هاتف رائد جديد بمواصفات جبارة تمكنه من دخول المنافسة مع شركة سامسونج وشاومي ضمن الهواتف الأفضل في أندرويد للعام الحالي 2023 . 

 

وبحسب موقع GSMArena فإن موتورولا  تعتزم إطلاق هاتف +Moto Edge خلال الأسابيع المقبلة، مع أداء قوي للغاية من شركة كوالكوم الأمريكية، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12جيجا بايت رام.  

 

وسيأتي هاتف موتورولا +Moto Edge المخصص للعام الحالي  بشاشة من نوع OLED قياس6.67 بوصة، حيث تقدم الشاشة جودة  +Full HD مع دقة تبلغ 1،080 × 2400 بكسل وألوان 10 بت، وأسرع معدل تحديث 165 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة. 

 

وسيعمل هاتف موتورولا +Moto Edge بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 الأحدث من شركة كوالكوم الأمريكية، والذي يعد أفضل المعالجات المخصصة للهواتف الرائدة حتى الآن، والذي يضم ميزات لتحسين الأداء والتحكم في ارتفاع درجة الحرارة، مع تبريد جيد. 

 

وسيحصل هاتف موتورولا +Moto Edge على ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12جيجا بايت رام، مع ذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجا بايت، ونظام التشغيل أندرويد 13، وبطارية سعة 4500 مللى أمبير تدعم الشحن السلكي بقدرة 125 واط. 

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