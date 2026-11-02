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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

11 نوفمبر.. جامعة بنها تجمع رجال الأعمال لمواءمة التعليم الجامعي مع احتياجات الصناعة

رئيس جامعة بنها
رئيس جامعة بنها
إبراهيم الهواري

تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها ورئيس مجلس إدارة المركز الجامعي للتطوير المهني، ينظم المركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة، يوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر الجارى ، المائدة المستديرة الثالثة لرجال الأعمال، تحت عنوان "مواءمة مخرجات التعليم الجامعي مع متطلبات الصناعة وسوق العمل"، بمشاركة نخبة من رجال الأعمال وممثلي الشركات والمؤسسات الصناعية والخدمية.


وتأتي الفعالية في إطار استراتيجية جامعة بنها لتعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال والقطاع الصناعي، وتطوير منظومة التعليم والتدريب بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، ويسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات العملية والمهنية اللازمة للمنافسة في سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن الجامعة تحرص على تطوير برامجها الأكاديمية والتدريبية بما يتماشى مع المتطلبات الفعلية للقطاعات الإنتاجية والصناعية، مشيرًا إلى أن التواصل المستمر مع رجال الأعمال وممثلي المؤسسات الصناعية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التكامل بين التعليم والتوظيف، وفتح آفاق جديدة أمام الخريجين للحصول على فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم.
وأضاف رئيس الجامعة أن المائدة المستديرة تمثل فرصة لتبادل الرؤى والخبرات بين القيادات الأكاديمية وممثلي مجتمع الأعمال، ومناقشة المهارات التي يحتاج إليها سوق العمل، والتخصصات المستقبلية التي تواكب التطورات الصناعية والتكنولوجية وتدعم خطط التنمية المستدامة.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة صحر عبد الرحمن إسماعيل، مدير المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة بنها، أن المائدة المستديرة تستهدف الخروج بتوصيات عملية لتعزيز الربط بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات الصناعة، وتطوير برامج التدريب العملي والتأهيل المهني للطلاب، بما يرفع من جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل ويعزز فرص توظيفهم.
ومن المقرر أن تتضمن الفعالية مناقشات حول آليات تطوير التعاون بين الجامعة ومؤسسات الصناعة والأعمال، وبناء شراكات فعالة تسهم في تأهيل الطلاب وفقًا لمتطلبات الوظائف الحالية والمستقبلية، وتعظيم الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والإمكانات الصناعية.
وتؤكد هذه الفعالية حرص جامعة بنها على تعزيز دورها في خدمة المجتمع ودعم التنمية الاقتصادية، من خلال إعداد خريجين مؤهلين يمتلكون المهارات المطلوبة، بما يحقق التكامل بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل.

القليوبية محافظة القليوبية جامعة بنها رئيس جامعة بنها إدارة المركز الجامعي للتطوير المهني

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