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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موتورولا تقدم صورا تشويقية جديدة لـ Razr القابل للطي

موتورولا
موتورولا

 

تستعد شركة "موتورولا" التابعة للشركة الأم "لينوفو" لإطلاق هاتفها الذكي القابل للطي  Moto Razr  موديل 2023 قريبًا ، وتثير شركة  Motorola  شهية عملائها من خلال الإعلانات التشويقية التي تكشف عن بعض مواصفات الهاتف المنتظر.

موتورولا

وفقا لتقرير موقع  gsmarena التقني، سيأتي الهاتف مع معدل تحديث مذهل يصل 144 هرتز، وهي ترقية مهمة وخطوة للأمام بالنسبة لمعدل التحديث الحالي 120 هرتز للهواتف القابلة للطي التي تحمل العلامة التجارية للشركة، ويعتبر معدل الـ 144 هرتز عال جدا ولا يستخدم إلا في حالة موبايلات الألعاب التي تحتاج إلى سرعة الشاشة وتقديم جودة صورة فائقة بينما كل الموبايلات العادية تكتفي بمعدل 120 هرتز على أقصى تقدير.

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من المحتمل أن تكون تأتي الشاشة مقاس 6.7 بوصة بدقة 1080 بيكسل. وغالبا ستكون وحدة المعالجة المركزية من كوالكوم وتستخدم مجموعة شرائح Snapdragon 8 Plus Gen 1 من الجيل الأول، على الرغم من أن استخدام Snapdragon 8 Gen 2 من الجيل الثاني غير مستبعد تماما ولكن كفة الترجيحات تشير إلى أنها ستكون من الجيل الأول. أما بالنسبة للبطارية ، فستكون إما سعة 3500 مللي أمبير في الساعة مثل الطراز الموجود حاليا بالأسواق، أو تسعة 2850 مللي أمبير في الساعة، في تخفيض واضح عن السعة الحالية وهي الخطوة الغير مفهومة حتى الآن.

قد تكون البطارية الأصغر ضرورية لتلائم شاشة خارجية أكبر من الجيل الحالي للهاتف Razr، على الرغم من وجود إصدار بشاشة غطاء أصغر قادمة في الطريق أيضًا، ولكن سيتم إطلاق الإصدار ذات الشاشة الأصغر في وقت لاحق.

موتورولا Motorola Moto Razr Razr كوالكوم Snapdragon لينوفو

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