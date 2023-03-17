بشاشة كومبو.. موتورولا تستعد لطرح Razr+ القابل للطيّ

تستعد شركة موتورولا Motorola التابعة للشركة الأم "لينوفو" لتحديث وإعادة هيكلة عائلة هواتفها القابلة للطي من خلال إطلاقها Motorola Razr في جيله الرابع موديل 2023 القادم، الذي من المتوقع أن ينافس بقوة أجهزة مثل سامسونج جالاكسي Samsung Galaxy Z Flip 4 و أوبو OPPO Find N2 Flip بمجرد أن يكون متوفرا في المتاجر في وقت لاحق من هذا العام.

Motorola Razr

وفقًا لـ Mysmartprice ، سيكون ضمن تشكيلة موتورولا ريز الجديدة طراز Plus يقدم لأول مرة في مجموعة Razr القابلة للطي، ويحمل رقم كودي XT2321 ، وتشير بعض المصادر الموثوقة إلى أنه سيدعم الشحن السريع بقوة 30 وات، مع بطارية بسعة 2850 مللي أمبير في الساعة.

فيما يتعلق بالتصميم ، تشير العروض المسربة إلى أن هاتف Motorola Razr+ سيحتوي على شاشة خارجية أكبر مقاس 3.7 بوصة ، وهي أكبر من شاشة OPPO Find N2 Flip التي تأتي بمقاس 3.26 بوصة. وبالتالي ستكون علامة الـ "Plus" أو الزيادة مبررة ومفهومة حيث إنه يوفر تجربة مستخدم محسنة مقارنة بمنافسيها.

Motorola Razr

تشير تسريبات أخرى إلى أن Motorola Razr+ سيأتي بكاميرا سيلفي أمامية أسفل الشاشة وليس في الأعلى مثل كل الموبايلات الأخرى، وبالتالي سيكون لا داعي لنوتش قطرة الماء أو وجود ثقب في أعلى الشاشة، لكن حتى الآن المواصفات الدقيقة للكاميرات غير متاحة، تم تسريب صور جديدة للهاتف مؤخرًا حيث يظهر الهاتف القابل للطي مع تصميم ثنائي الألوان يضفي عليه مزيدا من جاذبية المظهر، اللون الأحمر الماروني مع الأسود وإعداد كاميرا ثنائية وفلاش LED .

الجدير بالذكر أن شركة موتورولا أعلنت عن أول هاتف Razr flip وهو النسخة الأصلية الأولى في عام 2019 ، ثم سرعان ما أصدرت الجيل التالي في 2020 مع اتصال شبكات 5G.

لم تطلق موتورولا الجيل الثالث من Razr حتى أكتوبر 2022 ، وذلك بعد أن طرحته أولا في الصين بتاريخ أغسطس 2022 ، وعلى الرغم من أن كثيرين كانوا يتوقعون أن الجيل الرابع قد يصل في وقت ما بالنصف الثاني من عام 2023 ، إلا أن شائعات قوية تؤكد أن عائلة Motorola Razr 2023 قد تصل الأسواق في 1 يونيو.