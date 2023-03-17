عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بشاشة كومبو.. موتورولا تستعد لطرح Razr+ القابل للطيّ

Motorola Razr
Motorola Razr

تستعد شركة موتورولا  Motorola التابعة للشركة الأم "لينوفو" لتحديث وإعادة هيكلة عائلة هواتفها القابلة للطي من خلال إطلاقها  Motorola Razr في جيله الرابع موديل 2023 القادم،  الذي من المتوقع أن ينافس بقوة أجهزة مثل  سامسونج  جالاكسي Samsung Galaxy Z Flip 4 و أوبو OPPO Find N2 Flip بمجرد أن يكون متوفرا في المتاجر في وقت لاحق من هذا العام.

Motorola Razr

وفقًا لـ Mysmartprice ، سيكون ضمن تشكيلة  موتورولا  ريز الجديدة طراز  Plus يقدم لأول مرة في مجموعة Razr القابلة للطي، ويحمل رقم كودي XT2321 ، وتشير بعض المصادر الموثوقة إلى أنه سيدعم الشحن السريع بقوة 30 وات، مع بطارية بسعة 2850 مللي أمبير في الساعة.

فيما يتعلق بالتصميم ، تشير العروض المسربة إلى أن هاتف Motorola Razr+  سيحتوي على شاشة خارجية أكبر مقاس 3.7 بوصة ، وهي أكبر من شاشة OPPO Find N2 Flip التي تأتي بمقاس 3.26 بوصة. وبالتالي ستكون علامة الـ  "Plus" أو الزيادة مبررة ومفهومة حيث إنه يوفر تجربة مستخدم محسنة مقارنة بمنافسيها.

Motorola Razr

تشير تسريبات أخرى إلى أن Motorola Razr+ سيأتي بكاميرا سيلفي أمامية أسفل الشاشة وليس في الأعلى مثل كل الموبايلات الأخرى، وبالتالي سيكون لا داعي لنوتش قطرة الماء أو وجود ثقب في أعلى الشاشة، لكن حتى الآن المواصفات الدقيقة للكاميرات غير متاحة، تم تسريب صور جديدة للهاتف مؤخرًا حيث يظهر الهاتف القابل للطي مع تصميم ثنائي الألوان يضفي عليه مزيدا من جاذبية المظهر، اللون الأحمر الماروني مع الأسود وإعداد كاميرا ثنائية وفلاش LED .

للطبقة المتوسطة..أحدث موبايل من موتورولا بأقوى أداء

صور حية تكشف عن تصميم هاتف موتورولا Moto Razr 2023

الجدير بالذكر أن شركة موتورولا أعلنت عن أول هاتف Razr flip وهو النسخة الأصلية الأولى في عام 2019 ، ثم سرعان ما أصدرت الجيل التالي في 2020 مع اتصال شبكات  5G.

لم تطلق موتورولا الجيل الثالث من Razr حتى أكتوبر 2022 ، وذلك بعد أن طرحته أولا في الصين بتاريخ أغسطس 2022 ، وعلى الرغم من أن كثيرين كانوا يتوقعون أن الجيل الرابع قد يصل في وقت ما بالنصف الثاني من عام 2023 ، إلا أن شائعات قوية تؤكد أن عائلة Motorola Razr 2023 قد تصل الأسواق في 1 يونيو.

موتورولا كومبو Motorola لينوفو Motorola RAZR سامسونج Samsung Galaxy Z Flip 4 أوبو Oppo Find N2 Flip

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكاية كنز من الذهب تمتلكه مصر.. يوفر مليارات الدولارات للدخل القومي

ليس أسطوريًا.. محمد بركات يتوقع نتيجة الهلال ضد صن داونز

خاص .. الأهلي لنجم الفريق : التجديد بشروطنا أو الرحيل نهائيا

وفاة نجل نجم الزمالك السابق محمد عبد السلام

شهر وتقبض الـ1000 جنيه.. احسب مرتبك بعد الزيادة الجديدة

تحذير عاجل من السعودية بشأن طقس اليوم الجمعة

غير إنها عيب وحرام.. دراسة: الأفلام الإباحية تدمر حياتك | تفاصيل

يحدث في هذه الحالة.. روسيا تفجر مفاجأة مدوية بشأن انهيار الدولار الأمريكي

موضوعات متعلقة

مواصفات جوال شاومي POCO C40 في السعودية

سعر ومواصفات جوال شاومي Xiaomi Redmi Note 11 في السعودية

روبوت مؤدب.. جوجل تعلن عن "كلود" أداة ذكاء اصطناعي بديلا عن ChatGPT

نسخة من Galaxy S23.. سامسونج تطلق رسميا هواتف من فئة الـ A متوسطة المدى

الصور الأولى لهاتف Google Pixel 8.. تعرف على إمكانياته

مواصفات سلسلة هواتف iQOO Neo 8 قبل طرحها بالأسواق

بمعالج Dimensity 9000.. تسريب مواصفات تابلت فيفو الجديد Pad 2

سعر جوال تكنو Pop 6 في السعودية

ترشيحاتنا

سُنة مهجورة في فجر الجمعة .. عظيمة الأجر فلا تتركها

بشاشة كومبو.. موتورولا تستعد لطرح Razr+ القابل للطيّ

السيطرة على حريق سيارة نقل جامبو محملة بالمراتب بالإسماعيلية

تحذير عاجل من السعودية بشأن طقس اليوم الجمعة

الصحفيين: اتخاذ كل الإجراءات لتيسير تعبير الجمعية العمومية عن إرادتها

لأصحاب الدخل المحدود.. فيفو تستعد لإطلاق هاتفين من سلسلة Y

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تنسى تناوله.. عصير غني بالفيتامينات قبل العلاقة الزوجية

أسرار تاجر من سوق العبور .. معلومات عن الثوم في موسم تخزينه

فيروس جديد يجتاح الهند.. أعراض أساسية تكشف أنفلونزا H3N2| حمى وسعال وصداع يؤدي إلى الموت

دولة من شرق آسيا..سيدة تشعل النيران في صالون تجميل لـ الرجال| فيديو

فيديو

بمشاركة مؤسسة أبو العينين .. تفاصيل انطلاق مبادرة كتف في كتف

مسلسل المداح3 .. حمادة هلال يواجه سحر لوسي ومفاجآت في أبطال العمل «فيديوجراف»

الكيلو بـ 130 جنيها.. أسعار اللحوم التشادية وأماكن بيعها

اعترافات صادمة للمتهمين بـ سرقة فيلا محمد صلاح بالتجمّع .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ