تسريب مواصفات هاتف موتورولا Moto G Stylus موديل 2023

أعلنت شركة موتورولا Motorola أنها ستطلق الهاتف الذكي Moto G73 5G في الهند رسميا بتاريخ 10 مارس الجاري، ولكن يبدو أن هذا ليس الجهاز الجديد الوحيد في جعبتها، فلدى العلامة التجارية جهازًا آخر قيد التطوير والتجربة يسمى Moto G Stylus 5G الداعم لشبكات الجيل الخامس، وظهر بالفعل في قاعدة بيانات FCC.

وفقا لتقرير موقع gizmochina هناك إصدار من نفس جهاز “موتورولا” ولكن يدعن الـ 4G من موجود على منصة Geekbench وبالتالي نستطيع أن نعرف عنه بعض المواصفات الرئيسية، وفقًا لقاعدة البيانات المعيارية لـ Geekbench ، يبدو أن Moto G Stylus القادم سيكون مزودًا بمعالج وحدة مركزية من "ميدياتك" شريحة Helio G88.

Moto G Stylus

في اختبار Geekbench 5 المعياري ، حقق Moto G Stylus المفترض أن يكون موديل 2023 درجات 348 نقطة في الاختبار أحادي النواة، ودرجة 1329 نقطة للاختبار المتعدد النواة. تشير القائمة المعيارية إلى أن هاتف القادم من سلسلة G-series القادم سيكون مزودًا بمعالج MediaTek MT6769V / CZ.

المعالج يتميز بوحدة معالجة مركزية ثماني النواة مع نواتين بتردد 2.0 جيجاهرتز بتردد ميقاتي أقصى ، وستة نوى مسجلة بسرعة 1.80 جيجاهرتز لكل منهما، وعلى الأرجح سيكون هو معالج MediaTek Helio G88، مع كاميرا رئيسية في الخلفية بدقة 50 ميجابيكسل

وتشير القائمة إلى أن هاتف “موتورولا” فئة الـ G-series القادم سيعمل بنظام تشغيل أندرويد 13 يأتي متبتا من قبل الشركة المصنعة كما تشير القائمة المعيارية أيضًا إلى أن Moto G Stylus سيأتي مع ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت رام أو 6 جيجابايت مع مساحة تخزين 256 جيجابايت روم وسيتم طرحه باللونين الأسود والرمادي، مع بطارية 5000 مللي أمبير في الساعة.