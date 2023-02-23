موتورولا تكشف أسرار هاتف Motorola Razr 2023.. صور

في كل عام تطلق شركة موتورولا Motorola، إصدارها المميز من الهواتف القابلة للطي Motorola Razr، وعلى ما يبدو أنها تقترب من إطلاق طراز العام الحالي تحت اسم Motorola Razr 2023.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، أصدرت شركة موتورولا الهاتف الذكي Razr 2022 بشاشة مرنة قابلة للطي في عام 2022، وكان من أكثر الهواتف القابلة للطي التي تم إطلاقها في الأسواق بأسعار معقولة، فهو يأتي مقابل سعر حوالى 770 دولار (أي ما يعادل 23 ألف و 500 جنيه مصري).



تصميم موتورولا Motorola Razr 2023

أظهر أحدث العروض ثلاثية الأبعاد، التصميم الذي من المفترض أن يأتي به هاتف موتورولا Razr 2023، والذي من المتوقع أن يأتي مع شاشة خارجية بحجم أكبر مقارنة بالجيل السابق من هواتف موتورولا رازر.

موتورولا تكشف أسرار هاتف RAZR 2023

وللتنافس مع الهواتف القابلة للطي الحالية، تعتزم موتورولا تزويد طراز Motorola Razr لعام 2023، بشاشة خارجية لافتة للنظر، لذا من المرجح أن تزود الشركة الأمريكية هاتفها المرتقب بشاشة ثنوية بقياس 3.26 بوصة مقارنة بتلك الموجودة فب هاتف أوبو الجديد OPPO N2 Flip.

موتورولا تكشف أسرار هاتف RAZR 2023

ومن حيث إمكانات التصوير، فإن الوحدة الخلفية لـ Motorola Razr 2023، ستأتي مع نوعان من العدسات موضوعة جنبا إلى جنب، في تصميم مشابه لإصدار الجيل السابق، وسيحتوى الجزء السفلي من هيكل الهاتف على إطار مصنوع من الزجاج المخملي غير اللامع مكتوب عليه شعار شركة Motorola.

موتورولا تكشف أسرار هاتف RAZR 2023

وشارك الخبير التقني "إيفان بلاس" عرضا مصورا لهاتف موتورولا الجديد، وأشار إلى وجود زر تنقل جديد في زاوية الشاشة الخارجية.

