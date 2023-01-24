بـ 3 آلاف جنيه.. موتورولا تطرح هاتف Moto E13 الجديد

أصبحت شركات المحمول حاليا تتنافس في تقديم ارخص الموبايلات وبأحسن الإمكانيات والتقنيات، وتنضم "موتورولا" بقوة مؤخرا إلى حرب الهواتف ميسورة التكلفة، بعد أن أطلقت Motorola عدد كبير من هواتف الفئة المتوسطة في السوق العالمية. هذه الأجهزة هي Moto G23 و Moto G13 و Moto G73 و Moto G53. ورغم ذلك لم تكتف الشركة التي تملكها Lenovo بهذه السلسلة بل كشفت عن هاتف ذكي جديد بمبلغ بسيط، يطلق عليه Moto E13.

وفقا لتقرير gizmochina سيكون جهاز Motorola Moto E13 بتصميم أنيق وعصري وشبابي مع مواصفات مثيرة للإعجاب مثل بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة ، وشاشة 6.5 بوصة تقدم جودة HD بلس، والعديد من الممزيات اللافتة للأنظار في هذه الفئة السعرية التي ينتمي لها هذا الهاتف.

مواصفات Motorola Moto E13

يأتي عرض المحمول الجديد لـ Motorola مع تصميم جذاب يطابق الكثير من الهواتف الذكية التي أطلقتها الشركة العام الماضي. هناك جزيرة كاميرات مستطيلة لها حلقتين دائريتين في الوسط، ومع ذلك لا يخدعك المظهر لأن الهاتف بكاميرا خلفية واحدة فقط بدقة 13 ميجابيكسل لكن الدائرة الثانية فلاش ليد بينما في المقدمة ، يحتوي Moto E13 على شاشة مسطحة مع كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل في نوتش قطرة الماء. الأزرار حول الشاشة جيدة في قياساتها ونحافتها.

Motorola Moto E13

بالاتجاه نحو إمكانيات ومواصفات الهاتف ، يأتي موتورولا Moto E13 مع شاشة حجمها 6.5 بوصة توفر دقة HD+. تقول العلامة التجارية إن هناك معالج وحدة مركزية من Unisoc Tiger T606 ثماني النواة تحت غطاء الجهاز مع اثنين من النوى Cortex A75 Arm التي تصل إلى تردد 1.6 جيجا هرتز وستة نوى من A55 ARM تصل إلى تردد 1.6 جيجا هرتز.

يتم تشغيل الهاتف الذكي وحدة مع بطارية تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم شحن بقوة 10 واط، مع شريحتين اتصال من نوع SIM كارت يدعم اتصال بلوتوث V5.0. يحتوي Moto E13 على بطاقة microSD لمساعدتك في توسيع سعة التخزين لتصل إلى 1 تيرابايت، كما أن لديه مقبس سماعة رأس 3.5 مم.

أسعار Motorola Moto E13

بالنسبة لفئة التسعير ، يبلغ سعر Moto E13 ما يصل إلى 119.99 يورو (حوالي 130 دولارًا/ روبية 10،600) اي ما يعادل 3886 جنيه مصري. سيكون متاحًا للشراء في أسواق متعددة، بما في ذلك أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية، وهو متوفر بـ 3 ألوان: الأسود الكوني ، أورورا الأخضر ، والأبيض الكريمي.