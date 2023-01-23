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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمواصفات متميزة.. هاتف قادم من موتورولا للشباب بسعر مناسب

هاتف موتورولا Motorola
هاتف موتورولا Motorola Moto G23

كشفت تسريبات سعر ومواصفات هاتف Motorola Moto G23 القادم من شركة موتورولا الأمريكية، والمخصص للشباب والفئة المتوسطة حيث يقدم الهاتف تصميما أنيقا مع مواصفات مميزة وسعر مناسب للغاية. 

 

وسيأتي هاتف موتورولا Motorola Moto G23 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع  IPS LCD قياس 6.5 بوصة، وجودة + HD ،  ودقة 1600 × 720 بيكسل مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ونوتش في منتصف الشاشة للكاميرا الأمامية. 

 

وسيقدم هاتف موتورولا Motorola Moto G23 ، كاميرا ثلاثية خلفية، تأتي الرئيسية منها بدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة الدقة بدقة 5  ميجابكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو والتي تأتي بدقة 16 ميجا بكسل، بحسب GSMArena. 


وسيحتوى هاتف موتورولا Motorola Moto G23 على بطارية سعة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 30 واط ، مع منفذ شحن من نوع USB Type-C ، مع فتحة أخرى على الجانب الأيسر لبطاقة SIM ، ومكبر صوت، ويدعم الهاتف الاتصال اللاسلكي Wi-Fi، بالإضافة إلى تقنية NFC، وتقنية تحديد المواقع GPS.

 

وسيعمل هاتف موتورولا Motorola Moto G23 ، بمعالج من نوع MediaTek Helio G85 ، من إنتاج شركة ميديا تيك، والذي يأتي مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4  جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجا بايت، ونظام التشغيل Android 13 . 

 

ومن المرجح أن يبدأ سعر هاتف موتورولا Motorola Moto G23 من 199 يورو في الأسواق الأوروبية، مع ألوان الأزرق ، والرمادي ، والأبيض.  

 

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