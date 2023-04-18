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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موتورولا تحقق أحلام الفئة المتوسطة بهاتف قابل للطي بسعر أرخص

هاتف Motorola Razr
هاتف Motorola Razr Lite

كشفت تقارير أن شركة موتورولا الأمريكية تستعد لإطلاق سلسلة من الهواتف القابلة للطي خلال الفترة المقبلة، حيث ستصدر الهواتف تحت اسم  Razr 2023 وسيكون من بينها هاتف Motorola Razr Lite والذي سيتم إصداره بسعر أرخص ليكون مناسبا للفئة المتوسطة. 

 

وبحسب موقع Pocket-lint فإن هاتف Motorola Razr Lite القابل للطي سيحصل على عدد من المواصفات المميزة ولكنها ستكون أقل تميزا مقارنة بمواصفات هاتفي Razr 2023 و Razr + 2023 الذين سيتوفران بسعر أعلى. 

       

وفقًا للتقرير فإن هاتف Motorola Razr Lite سيأتي بشاشة خارجية صغيرة، كما سيقدم الهاتف نوتش على شكل ثقب مخصص للكاميرا المزدوجة الأمامية إلى جانب فلاش LED، والتي ستحصل على دقة فائقة. 

 

وسيحصل هاتف Motorola Razr Lite على معالج Snapdragon  لم يتم تحديده من شركة  كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل بسعة 8 جيجا بايت رام، مع ذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجا بايت. 

 

وسيحصل هاتف Motorola Razr Lite على بطارية سعة 4500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 67 واط، مع ونظام التشغيل أندرويد 13.

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