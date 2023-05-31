موتورولا تطرح موبايل Moto G Stylus متوسط المدى الداعم للقلم الستايلس

أطلقت موتورولا اليوم هاتفها الذكي الجديد من سلسلة Moto G Stylus موديل 2023 التي تحظى بشعبية كبيرة بين المستخدمين مع معالج كوالكوم شريحة Snapdragon 6 Gen 1 وشاشة LCD كبيرة، بالإضافة إلى ميزة احتواؤه على قلم ستايلس الرقمي، كما أنه يحتوي على إعداد جيد للكاميرا ويحزم بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة.

Motorola Moto G Stylus

سعر ومواصفات Motorola Moto G Stylus

يأتي موتورولا Moto G Stylus 5G بتصميم يتميز بالبساطة الشديدة، مع لوحة خلفية ذات حواف منحنية وشاشة عرض مسطحة في المقدمة. تحصل اللوحة الأمامية على فتحة ثقب لتحتوي كاميرا السيلفي، التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل.

بالنسبة لشاشة العرض فهي لوحة IPS LCD مقاس 6.6 بوصة بدقة FHD + ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، معها القلم الإلكتروني بجوار منفذ الشحن. تحت الغطاء ، الهاتف الذكي مزود بمعالج من كوالكوم مجموعة شرائح Snapdragon 6 من الجيل الأول، وهي الشريحة التي تعمل مع الهواتف متوسطة المدى.

Motorola Moto G Stylus

بالنسبة لإمكانيات التصوير، يحصل موتورولا Moto G Stylus على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل في الخلف مع فتحة عدسة f / 1.88 ، إلى جانب مستشعر فائق الاتساع بدقة 8 ميجابكسل تعمل أيضًا ككاميرا ماكرو. بالنسبة للسوفت وير، يعمل بنظام أندرويد 13 مع واجهة مستخدم MyUX من موتورولا. يأتي الهاتف مع وعد بتحديث نظام أندرويد الرئيسي لمرة واحدة فقط وتلقي التحديثات الأمنية لمدة ثلاث سنوات.

يعمل الجهاز بوحدة بطارية 5000 مللي أمبير مع دعم شحن بقوة 20 وات.

و يأتي مع مكبرات صوت استريو ومقبس سماعة رأس وفتحة بطاقة microSD لتوسيع سعة التخزين.

ويتوفر Moto G Stylus 5G بألوان الأسود و الروز الشامبانيا. كما أن إصدار الذاكرة العشوائية مع سعة التخزين 6GB + 256GB يأتي بسعر 399 دولارًا في الولايات المتحدة. يمكن شراؤها من Cricket Wireless بدءًا من 2 يونيو أو عليك الانتظار حتى 16 يونيو للحصول على الإصدار من موقع Motorola الرسمي ومتجر أمازون Amazon و BestBuy.