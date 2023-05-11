عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قبل الطرح بالأسواق.. اعرف سعر أحدث هواتف موتورولا القابلة للطي

Motorola Razr
Motorola Razr

تستعد شركة موتورولا Motorola، لإزاحة الستار عن هاتفين جديدين قابلان للطي ضمن تشكيلة Razr 40، وبينما ننتظر إطلاق الثنائي القابل للطي بشكل رسمي، كشفت بعض التسريبات عن أسعار ومواصفات هاتف Motorola Razr 40.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت التسريبات المصورة أن هاتف موتورولا المنتظر Razr 40، سيأتي في ثلاثة ألوان هي الاخضر الغامق والأرجواني والأبيض، مع لمسة نهائية مصنوعة من الجلد.

 

يعمل مع القلم الذكي.. موتورولا تتحدى سامسونج وOppo بهاتف مميز

بسعر غال جدا.. هاتف جديد من موتورولا يقهر iPhone

 

وسيتميز هاتف Motorola Razr 40، بتصميم قابل للطي بشكل أفقي مع شاشة خارجية أصغر حجم من شاشة طراز Motorola Razr 40 Ultra، وسيسمح تصميم المفصلة بمواضع مختلفة للشاشة.

Motorola Razr 40

وبينما لم تكشف التسريبات المواصفات التفصيلية للإصدار الأساسي بتشكيلة موتورولا Razr 40، أشارت بعض التسريبات إلى السرعر الذي سينطلق به الهاتف إلى الأسواق الأوروبية، حيث يطلق الهاتف مقابل سعر يبدأ من 899 يورو (أي ما يعادل 30 ألف و360 جنيه مصري)، للإصدار بسعة 8 + 256 جيجابايت.

Motorola Razr 40
Motorola Razr 40

مواصفات Motorola Razr 40 Ultra


كشفت أحدث التسريبات عن سعر طراز موتورولا المرتقب Motorola Razr 40 Ultra، والذي سينطلق مقابل سعر يبدأ من 1199 يورو (أي ما يعادل 40 ألف و498 جنيه مصري).

Motorola Razr 40 Ultra

وبالنسبة لمواصفات هاتف Motorola Razr 40 Ultra، فهو سيأتي مع شاشة داخلية مرنة من نوع AMOLED يبلغ قياسها 6.9 بوصة مع جودة Full HD + وبدقة 2640 × 1080 بكسل ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20.5: 9، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، بينما تتمبز الشاشة الخارجية بقياس 3.6 بوصة من نوع AMOLED.

Motorola Razr 40 Ultra

وسيعمل هاتف موتورولا Motorola Razr 40 Ultra بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 8 Plus Gen 1، وسيأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت.

وسيحزم هاتف Razr 40 Ultra بطارية بقوة 3800 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن سريع بقدرة 33 وات، وسيحصل القابل للطي على كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابيكسل مع مستشعر OV32B40 من إنتاج "أومني فيجن"، وسيحتوي الجهاز على كاميرا خلفية رئيسية مع مستشعر سوني IMX563 بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا أخرى فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل.

Motorola Razr 40 Ultra
موتورولا Motorola Razr 40 سلسلة Razr 40 مواصفات Razr 40 Ultra Motorola Razr 40 Ultra موتورولا رازر 40

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجآت | مهيب : خبر مهم في اجتماع مجلس الزمالك بعد قليل

تحرك عسكري.. قرار عاجل من رئيس الشيشان بشأن حرب أوكرانيا

استعدوا لسهرة حمرا.. القبض على مطرب مهرجانات شهير وسيدة بفيلا بالشيخ زايد

أخبار الأهلي .. رسالة غامضة من كهربا.. وكاف يصدم الترجي| وغياب الشحات

بركاتك يا أهلي| كاف يصعق الترجي بقرار صادم.. و10 غيابات مؤكدة

الزمالك اليوم.. قرار بشأن مدافع الفريق| واحتراف زيزو.. وخبر مهم باجتماع مجلس الإدارة

السعودية والإمارات تتنافسان للاستحواذ على صفقة كبيرة في مصر

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

تحذير عاجل لمستخدمي آيفون وأندرويد.. أبحث عن هذه العلامات في رسايلك

خصم وإيربودز هدية.. عرض قوى على هاتف آبل آيفون 12 جديد

كشف المواصفات الكاملة لسلسلة ريلمي Realme 11

تخفيض رائع من أوبو.. خصم 31% على موبايل OPPO Reno 8 5G

تخفيضات هائلة على وحش آبل iPhone 14

تسريب يكشف أسرار هاتف Civi 3.. أحدث موبايل للبنات من شاومي

سامسونج مش هتحدثهم.. 18 جهازا شهيرا لن يتلقى تحديث أندرويد 14

احترس منه.. برنامج ضار على أندرويد يسرق كلمات مرورك وبياناتك الحساسة

ترشيحاتنا

احذر.. السجن المشدد عقوبة استغلال الأطفال في الأبحاث والتجارب العلمية

بـ 165 ألف جنيه..اركب شيري تيجو 7 برو 2022 واستفد بهذه الفرصة

لو حاسس بدوخة .. اعرف التصرف السليم للتخلص منها

لأول مرة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتذر عن اغتيال شيرين أبو عاقلة

بعد تركيا.. زلزال قوي يضرب إيران

كيفية ترخيص لافتة إعلانية على الطريق 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو حاسس بدوخة .. اعرف التصرف السليم للتخلص منها

من الزمالك والأهلي وريال مدريد| خطة موسيماني لخطف خماسي النجوم لأهلي جدة

بعد ضبطها في شبرا الخيمة.. ماذا يحدث للجسم بعد تناول لحوم الحمير ؟

امل جديد لفاقدي البصر | تفاصيل غير متوقعة

فيديو

أكثر من 2000 مولود.. اسم محمد يتصدر المرتبة الأولى في ألمانيا

صدمة الترجي قبل مواجهة الأهلي | فيديو

كفن بدل الفستان .. تفاصيل مأساة عروس المنوفية "فيديوجراف"

تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته .. ما قصة الفيديو المحذوف؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ