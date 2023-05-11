قبل الطرح بالأسواق.. اعرف سعر أحدث هواتف موتورولا القابلة للطي

تستعد شركة موتورولا Motorola، لإزاحة الستار عن هاتفين جديدين قابلان للطي ضمن تشكيلة Razr 40، وبينما ننتظر إطلاق الثنائي القابل للطي بشكل رسمي، كشفت بعض التسريبات عن أسعار ومواصفات هاتف Motorola Razr 40.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت التسريبات المصورة أن هاتف موتورولا المنتظر Razr 40، سيأتي في ثلاثة ألوان هي الاخضر الغامق والأرجواني والأبيض، مع لمسة نهائية مصنوعة من الجلد.

وسيتميز هاتف Motorola Razr 40، بتصميم قابل للطي بشكل أفقي مع شاشة خارجية أصغر حجم من شاشة طراز Motorola Razr 40 Ultra، وسيسمح تصميم المفصلة بمواضع مختلفة للشاشة.

Motorola Razr 40

وبينما لم تكشف التسريبات المواصفات التفصيلية للإصدار الأساسي بتشكيلة موتورولا Razr 40، أشارت بعض التسريبات إلى السرعر الذي سينطلق به الهاتف إلى الأسواق الأوروبية، حيث يطلق الهاتف مقابل سعر يبدأ من 899 يورو (أي ما يعادل 30 ألف و360 جنيه مصري)، للإصدار بسعة 8 + 256 جيجابايت.

Motorola Razr 40

Motorola Razr 40

مواصفات Motorola Razr 40 Ultra



كشفت أحدث التسريبات عن سعر طراز موتورولا المرتقب Motorola Razr 40 Ultra، والذي سينطلق مقابل سعر يبدأ من 1199 يورو (أي ما يعادل 40 ألف و498 جنيه مصري).

Motorola Razr 40 Ultra

وبالنسبة لمواصفات هاتف Motorola Razr 40 Ultra، فهو سيأتي مع شاشة داخلية مرنة من نوع AMOLED يبلغ قياسها 6.9 بوصة مع جودة Full HD + وبدقة 2640 × 1080 بكسل ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20.5: 9، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، بينما تتمبز الشاشة الخارجية بقياس 3.6 بوصة من نوع AMOLED.

Motorola Razr 40 Ultra

وسيعمل هاتف موتورولا Motorola Razr 40 Ultra بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 8 Plus Gen 1، وسيأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت.

وسيحزم هاتف Razr 40 Ultra بطارية بقوة 3800 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن سريع بقدرة 33 وات، وسيحصل القابل للطي على كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابيكسل مع مستشعر OV32B40 من إنتاج "أومني فيجن"، وسيحتوي الجهاز على كاميرا خلفية رئيسية مع مستشعر سوني IMX563 بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا أخرى فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل.