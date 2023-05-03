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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

يعمل مع القلم الذكي.. موتورولا تتحدى سامسونج وOppo بهاتف مميز

هاتف Moto G Stylus
هاتف Moto G Stylus (2023)

كشفت شركة موتورولا Motorola، عن هاتف ذكي جديد، والذي صممته ليكون منافسا قويا لأجهزة سامسونج وشاومي وأوبو منخفضة التكلفة التي تستهدف الشباب.

سعر ومواصفات هاتف Moto G Stylus (2023)

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يدعم هاتف موتورولا Moto G Stylus (2023)، شبكات الجيل الرابع 4G فقط، بفضل معالج ميدياتك من نوع Helio G85، المطور بدقة تصنيع 12 نانومتر، والذي يقترن بمعالج رسوميات من نوع Mali-G52 MC2.

 

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ويأتي معالج Moto G Stylus (2023)، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقة microSD بسعة تصل إلى 1 تيرابايت.

Moto G Stylus (2023)

ويتميز هاتف Moto G Stylus 2023، بشاشة كبيرة من نوع IPS LCD بقيا 6.5 بوصة، وبجودة عرض HD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، وتتميز الشاشة بدعم العمل مع القلم الذكي stylus.

كما يتميز هذا الهاتف أيضا بتصميم مقاوم للماء، ويحزم بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، مع شحن سريع بقدرة 15 وات، كما يوجد مقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملميتر بجوار منفذ شحن من النوع USB-C في الأسفل.

Moto G Stylus (2023)

ويحتوي هذا الجهاز على مكبرات صوت استريو مع دعم تقنية Dolby Atmos، ويتميز بقارئ بصمات الأصابع مدمج في الإطار الجانبي للجهاز، والذي يتضاعف كزر تشغيل الجهاز.

وزودته موتورولا بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، وحجم بكسل 0.64 ميكرومتر، والذي يصل إلى 1.28 ميكرومتر مع تقنية دمج البكسل، إلى جانب  مستشعر ثاني بدقة 2 ميجابكسل لصور الماكرو، وتدعم إعدادات الكاميرا تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 1080 بكسل عند 30 إطار لكل ثانية، كما يضم الهاتف كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، تدعم تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 1080 بكسل عند 30 إطار لكل ثانية.

ويتوفر هاتف Moto G Stylus (2023)، في الولايات المتحدة اعتبارا من 5 مايو الجاري، مقابل سعر يبدأ من 200 دولار (أي ما يعادل 6180 جنيها مصريا).

هاتف Moto G Stylus (2023)
موتورولا Motorola Moto G Stylus 2023 سعر ومواصفات Moto G Stylus 2023 سعر ومواصفات Moto G Stylus

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