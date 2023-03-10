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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موتورولا تطلق رسميا هاتف Moto G73 في الهند

Motorola Moto G73
Motorola Moto G73

أطلقت شركة  موتورولا  رسميا هاتفها الذكي Moto G73 في السوق الهندية. ومتوفر بلونين الأزرق والأبيض، في إصدار واحد بسعة 8 جيجابايت رام / 128 جيجابايت روم من سعة التخزين، يبلغ سعره 18999 روبية هندية (230 دولارًا / 220 يورو).

سيكون هاتف  موتورولا  موتو G73 متاح في المتاجر الهندية اعتبارًا من 16 مارس من خلال موقع Motorola الهندي على الشبكة العنكبوتية وموقع Flipkart ، ومتاجر التجزئة الرائدة في جميع أنحاء البلاد.

Motorola Moto G73

مواصفات هاتف Motorola Moto G73

يأتي مع  شاشة عرض LCD مقاس 6.5 بوصة، تقدم جودة FullHD + بمعدل تحديث 120 هرتز، دقة وضوح 1080x2400 بيكسل مع كثافة بيكسلات 405 نقطة لكل بوصة، كما أنه مقاوم للماء.

يتم تشغيل هاتف  موتورولا  موتو G73 من خلال معالج وحدة مركزية من ميدياتك شريحة Dimensity 930 بدقة تصنيع 6 نانو ثماني النوى مع تردد ميقاتي أقصى 2.2 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات IMG BXM-8-256 تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت رام وسعة تخزين 128 جيجابايت روم يمكن زيادتها عن طريق بطاقة microSDXC.

Motorola Moto G73

يجزم الهاتف الجديد من موتورولا بطارية 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 30 وات، مع نظام تشغيل أندرويد 13 قابل للترقية إلى 14 المقرر نزوله في أغسطس القادم، وزن الجهاز الإجمالي 181 جم مع درجة سمك 8.3 مم وطول 161.4 مم وعرض 73.8 مم.

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يتميز هاتف Moto G73 بإعداد كاميرا ثنائية في الخلفية، مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل متصلة بمستشعر فائق الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا سليفي بدقة 16 ميجابيكسل، لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو أيضا.

تشمل الميزات المتبقية في Motorola Moto G73 وجود ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت بجوار زر التشغيل والطاقة، ومكبرات صوت استريو ، و Dolby Atmos ، ومقاومة الماء والغبار IP52. كما يأتي مزودًا باتصال 5G و NFC وفتحة بطاقة microSD لتوسيع التخزين ليصل إلى 1 تيرابايت.

موتورولا Moto G73 Motorola Motorola Moto G73 flipkart ميدياتك

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