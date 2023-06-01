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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

رسميا.. موتورولا تعلن عن هاتفها القابل للطي Razro 40 Ultra

Motorola Razr 40
Motorola Razr 40 Ultra

أطلقت شركة موتورولا Motorola، هاتفين جديدين قابلين للطي في الصين، وتشمل Razr 40 و Razr 40 Ultra كلا الهاتفين مختلفان تماما عن بعضهما البعض مع كون طراز Ultra هو الهاتف الأكثر تميزا.


ويأتي هاتف موتورولا Razro 40 Ultra، كـ منافس للإصدارات القابلة للطي بشكل أفقي مثل فيفو Vivo X Flip وهاتف أوبو الجديد OPPO Find N2 Flip وسامسونج Galaxy Z Flip 4.

مواصفات ومميزات Motorola Razr 40 Ultra

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يأتي هاتف موتورولا Razr 40 Ultra مزودا بشاشة من نوع pOLED بقياس 6.79 بوصة، بدقة FHD +، تدعم معدل تحديث مرتفع يبلغ 165 هرتز في الثانية، وذروة سطوع يبلغ 1400 شمعة، ودعم HDR10 +.

Motorola Razr 40 Ultra

وينضم هاتف موتورولا Razr 40 Ultra إلى مجال الهواتف القابلة للطي بشكل صدفي، ولكنه يتميز بشاشة ثانوية كبيرة على اللوحة الخلفية، يبلغ حجمها 3.6 بوصة وتمتد نحو مستشعرات الكاميرا ووحدة فلاش LED، وتتميز الشاشة الثانوية بلوحة pOLED مع معدل تحديث 144 هرتز في الثانية، مما يجعلها الأولى في قطاع الهاتف القابل للطي صدفي، و محمية بواسطة زجاج من نوع Gorilla Glass 7.

Motorola Razr 40 Ultra

ويحتوي هاتف موتورولا Razr 40 Ultra على إعداد مزدوج للكاميرا الخلفية يشتمل على مستشعر رئيسي يدعم تقنية التثبيت البصري OIS بدقة 12 ميجابكسل مقترنا بعدسة للتصوير الماكرو بدقة 13 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، وزودت موتورولا هاتفها القابل للطي بمكبرات صوت استريو مزدوجة مع Dolby Atmos.

Motorola Razr 40 Ultra

ويتم تشغيل هاتف موتورولا Razr 40 Ultra بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8+ Gen 1، ويأتي مقترنا مع ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام و 512 جيجابايت للتخزين الداخلي.

ويستمد الهاتف القابل للطي قوته من وحدة بطارية تبلغ 3800 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 33 وات، من ناحية البرامج، يتم تشغيل هاتف موتورولا Razr 40 Ultra بنظام التشغيل Android 13 مع ميزة Ready For الخاصة بالعلامة التجارية.

Motorola Razr 40 Ultra

ويتميز هاتف موتورولا Razr 40 Ultra بماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب مدمج في زر الطاقة، ويدعم الهات تصنيف IP52 لمقاومة رذاذ الماء، وتشمل خيارات الاتصال على الجهاز دعم شبكات الجيل الخامس 5G وشبكات الواي فاي WiFi-6E وتقنية الـ Bluetooth 5.3 مع منفذ شحن USB-C و NFC.

سعر وتوافر هاتف موتورولا Motorola Razr 40 Ultra

يتوفر هاتف موتورولا Razr 40 Ultra في 3 ألوان هي الأزرق والأسود والوردى، في الصين مقابل سعر يبدأ من 801 دولار أمريكي (أي ما يعادل 24 ألف و750 جنيه مصري)، لمتغير بسعة 8 رام + 256 جيجابايت، بينما يتوفر التكوين بسعة 12 رام + 512 جيجابايت، مقابل سعرا يبلغ  899 دولار أمريكي (أي ما يعادل 27 ألف و770 جنيه مصري).

Motorola Razr 40 Ultra
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