مفاجأة العيد لعشاق هواتف iPhone و Nokia

أعلنت نوكيا Nokia عن توقيع اتفاق جديد لترخيص البراءات المتبادل مع آبل Apple للمدى الطويل ليحل محل الاتفاقية الحالية الموقعة في مايو 2017 والتي من المقرر أن تنتهي في نهاية عام 2023.

تشمل اتفاقية ترخيص البراءات الجديدة اختراعات Nokia في 5G وغيرها من التقنيات. تبقى شروط هذا الاتفاق بين الشركتين سرية، لكن أفادت Nokia بأنها ستتلقى مدفوعات من Apple لمدة عدة سنوات وتتوقع أن تتمكن من الاعتراف بالإيرادات المتعلقة بهذا الاتفاق الجديد اعتبارًا من يناير 2024.

وأشارت الشركة الفنلندية أيضًا إلى أن الاتفاق الجديد مع Apple يتماشى مع توقعاتها البعيدة المدى، والتي كشفت عنها في تقريرها المالي المفصل المعلن في 20 أبريل 2023.

وفي تعليقها على هذا الاتفاق، قالت جيني لوكاندر، رئيسة تقنيات Nokia: "نحن سعداء للغاية بإبرام اتفاق ترخيص براءات اختراع طويل الأجل مع Apple بشكل ودي. يعكس الاتفاقية قوة محفظة براءات اختراع Nokia، والاستثمارات التي قامت بها على مدار عقود في البحث والتطوير، والمساهمات في معايير الخلوي وغيرها من التقنيات".

تعتمد محفظة براءات اختراع Nokia على أكثر من 140 مليار يورو مستثمرة في البحث والتطوير منذ عام 2000، وتتكون من حوالي 20 ألف عائلة براءات اختراع، بما في ذلك أكثر من 5،500 عائلة براءات اختراع أساسية لـ 5G.