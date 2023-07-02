عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مفاجأة العيد لعشاق هواتف iPhone و Nokia

مفاجأة العيد إذا
مفاجأة العيد إذا كنت من عشاق هواتف iPhone و Nokia

أعلنت نوكيا Nokia عن توقيع اتفاق جديد لترخيص البراءات المتبادل مع آبل Apple للمدى الطويل ليحل محل الاتفاقية الحالية الموقعة في مايو 2017 والتي من المقرر أن تنتهي في نهاية عام 2023.

تشمل اتفاقية ترخيص البراءات الجديدة اختراعات Nokia في 5G وغيرها من التقنيات. تبقى شروط هذا الاتفاق بين الشركتين سرية، لكن أفادت Nokia بأنها ستتلقى مدفوعات من Apple لمدة عدة سنوات وتتوقع أن تتمكن من الاعتراف بالإيرادات المتعلقة بهذا الاتفاق الجديد اعتبارًا من يناير 2024.
وأشارت الشركة الفنلندية أيضًا إلى أن الاتفاق الجديد مع Apple يتماشى مع توقعاتها البعيدة المدى، والتي كشفت عنها في تقريرها المالي المفصل المعلن في 20 أبريل 2023.

وفي تعليقها على هذا الاتفاق، قالت جيني لوكاندر، رئيسة تقنيات Nokia: "نحن سعداء للغاية بإبرام اتفاق ترخيص براءات اختراع طويل الأجل مع Apple بشكل ودي. يعكس الاتفاقية قوة محفظة براءات اختراع Nokia، والاستثمارات التي قامت بها على مدار عقود في البحث والتطوير، والمساهمات في معايير الخلوي وغيرها من التقنيات".

تعتمد محفظة براءات اختراع Nokia على أكثر من 140 مليار يورو مستثمرة في البحث والتطوير منذ عام 2000، وتتكون من حوالي 20 ألف عائلة براءات اختراع، بما في ذلك أكثر من 5،500 عائلة براءات اختراع أساسية لـ 5G.

Nokia نوكيا Apple آبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جاري الحل.. شاومينج ينشر اجابات امتحان الفيزياء على تليجرام

بعد نشر إعلان وفاة زوجها.. أول تعليق من الفنانة جيهان خليل

قبل مرور ساعة.. إجابات الفيزياء والتاريخ في كل جروبات الغش

جهز ورقك بسرعة| فرصة متتعوضش.. الإسكان تطرح شقق بالتقسيط

فى وقت قياسي.. شاومينج ينشر أسئلة امتحان التاريخ بعد توزيعها في لجان الثانوية العامة

تداول أسئلة الفيزياء 2023 على جروبات شاومينج عبر تليجرام

تراجع أسعار الذهب اليوم الأحد وهذه قيمة عيار 21 الآن

شاومينج تناشد الغشاشين : الحقونا بورقة الأسئلة والمدرسين جاهزين

موضوعات متعلقة

هبوط حاد في سعر أفضل موبايل Realme.. اشتريه الآن

أخبار التكنولوجيا| موبايل Nokia جديد فيه كل الإمكانيات بـ 2100 جنيه بس.. إلحق اشتري أحدث هاتف سامسونج بـ6000 جنيه

غلب iPhone في الكاميرا.. مفاجأة العيد من العيار الثقيل لعشاق هواتف Oppo

جوجل تكشف عن نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد AudioPaLM للكلام والترجمة

هبوط مفاجئ في سعره.. إلحق اشتري أحدث موبايل سامسونج 5G ب 6000 جنيه

سجن مجرم إلكتروني بريطاني سرق 1.6 مليون دولار من ضحاياه| تفاصيل

عرض عيد الأضحى..خصم 7000 جنيه على أسطورة الآيفون iPhone 14 Pro

وفاة مخترع البطاريات عن عمر يناهز 100 عام

ترشيحاتنا

وزير التربية والتعليم يزور مطروح لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة 2023

المالية: الإفراج الجمركي عن بضائع بقيمة 32 مليار دولار خلال 2023

فرنسا تحترق.. سر فشل ماكرون والحكومة في احتواء تسونامي الغضب

مينفعش يتقال كلام زي ده .. شذى تشن هجوما على صديقها عمرو مصطفى

صحف الإمارات..تراجع أعمال الشغب في فرنسا ..و تيتان تعرض رحلات جديدة لاستكشاف تايتنك

متفوقا على ثنائي الأهلي.. زيزو أغلى لاعب في الدوري المصري برقم خرافي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة بسعر خرافي .. أمينة خليل في المالديف علي البحر تشعل السوشيال ميديا

طقس حار ورطوبة شديدة.. الأرصاد تعلن حالة الجو اليوم وتحذر المواطنين.. (ايه الحكاية)

الزعل بيعمل أكتر من كدة.. المذيعة أميمة بدري تفقد النطق بشكل مفاجئ

أمر ردده الكثيرون حول العالم.. هل عاش الفراعنة لمئات السنين؟

فيديو

من غرفتها .. أول فيديو لـ غادة عبد الرازق بعد إعلان طلاقها

«ميتيلاند» يتخذ هذا الإجراء ضد إمام عاشور.. والغندور يكشف عن مفاجأة|فيديو جراف

معجزات إلهية.. أسرار وفوائد لا تصدق عن ماء زمزم/ فيديو جراف

مطلعش زي ما اتقال|وفاة مدير مدرسة أثناء عمله الإضافي كعامل بناء.. ما الحقيقة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ