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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أقوى أداء وأفضل كاميرا..أحلى موبايل سامسونج للشراء في العيد..بسعر مميز

أقوى أداء وأفضل كاميرا..أحلى
أقوى أداء وأفضل كاميرا..أحلى موبايل سامسونج للشراء في العيد.

أعلنت شركة سامسونج عن هاتفها الجديد منذ فترة قليلة وهو الـ Samsung Galaxy A54 5G ليكون هاتفها الأعلى في فئة Galaxy A فلقد اهتمت بالتصميم واستخدمت زجاج على ظهر الهاتف كما تم استخدام معالج جديد كلياً بهدف تحسين وتقوية الأداء وهو Exynos 1380 مع كاميرا سيلفي 32 ميجا بكسل مع كاميرا خلفية تصل لدقة 50 ميجا بكسل مع بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن بقوة 25 واط.

 

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A54 5G

 

يأتي هاتف سامسونج Samsung Galaxy A54 بمميزات خارقة فمثلا الكاميرا الرئيسية الآن هي نفسها 50 ميجابيكسل التي تستخدمها سامسونج في هاتف Galaxy S23 الأغلى ثمناً ، وهذا يساعد Galaxy A54 أن يتفوق على هاتف Google Pixel 6a الرائع خاصة في الإضاءة المنخفضة. 

يأتي هاتف سامسونج جالكسي A54  ،  مع شاشة نوعSuper AMOLED بقياس 6.4 بوصة بدقة 1080 بكسل مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ودعم تقنية Vision Booster.   

وتبلغ قياسات هاتف سامسونج Galaxy A54 حوالي 158.2x76.7x8.2 ملم ويزن حوال 202 جرام.

يعمل هاتف سامسونج Galaxy A54 بواسطة معالج الشركة  Exynos 1380 ، الذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت ، وسعة تخزين داخلية قابلة للزيادة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

ويدعم هاتف سامسونج Galaxy A54 تصنيف IP67 للحماية من الغبار والماء بالإضافة إلى أنه يحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم شحن بقوة 25 وات.
 

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يقدم هاتف سامسونج Galaxy A54 كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل f / 1.8 وكاميرا تصوير ultrawide بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.2 وكاميرا ماكرو مخصصة بدقة 5 ميجابكسل وفتحة عدسة f / 2.4.  توجد كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.2 لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.
 

سعر هاتف سامسونج Galaxy A54 5G

 

يبلغ سعر هاتف سامسونج Samsung Galaxy A54 في مصر للنسخة 8+128 جيجابايت حوالي 16400 جنيه مصري .

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