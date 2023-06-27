هبوط مفاجئ في سعره.. إلحق اشتري أحدث موبايل سامسونج 5G ب 6000 جنيه

نحن على وشك الاقتراب من مواسم الأعياد والتخفيضات كما أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر يونيو.

ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها هي عرض على هاتف سامسونج للفئة المتوسطة Samsung Galaxy A14 5G بقيمة 82 يورو من موقع أمازون إيطاليا ، ليصل سعره إلى 188 يورو (أي ما يعادل 6000 جنيه مصري تقريبا).

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مواصفات هاتف Galaxy A14 5G

يعمل هاتف Samsung Galaxy A14 5G بمعالج سامسونج Exynos 1330 أو معالج شركة ميدياتيك التايوانية نوع MT6833 Dimensity 700 بدقة تصنيع 7 نانومتر، يأتي مع معالج رسوميات جرافيك نوع Mali-G68 MC4 أو Mali-G57 MC2.

ويأتي الهاتف مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت رام، مع سعة تخزين داخلية 64 أو 128 جيجابايت، قابلة للزيادة عبر بطاقة microSDXC.

يتميز هاتف سامسونج Galaxy A14 5G بشاشة نوع PLS LCD بقياس 6.6 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز، مع دقة 1080x2408 بيكسل وكثافة بيكسلات 400 بيكسل، مع نسبة طول إلى عرض 20:9 .

ويقدم هاتف سامسونج A14 5G عدد 3 كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل، والثانية للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل والثالثة مستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابيكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحتوي الهاتف على بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة والشحن بقوة 15 وات.

