عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هبوط مفاجئ في سعره.. إلحق اشتري أحدث موبايل سامسونج 5G ب 6000 جنيه

هبوط مفاجئ في سعره..إلحق
هبوط مفاجئ في سعره..إلحق اشتري أحدث موبايل سامسونج 5G ب 6000

نحن على وشك الاقتراب من مواسم الأعياد والتخفيضات كما أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر يونيو.

ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها هي عرض على هاتف سامسونج للفئة المتوسطة Samsung Galaxy A14 5G  بقيمة 82 يورو من موقع أمازون إيطاليا ، ليصل سعره إلى 188 يورو (أي ما يعادل 6000 جنيه مصري تقريبا). 

هبوط مفاجئ في سعره..إلحق اشتري أحدث موبايل سامسونج 5G ب 6000 جنيه

مواصفات هاتف Galaxy A14 5G

 

يعمل هاتف Samsung Galaxy A14 5G بمعالج سامسونج Exynos 1330 أو معالج شركة ميدياتيك التايوانية نوع MT6833 Dimensity 700 بدقة تصنيع 7 نانومتر، يأتي مع معالج رسوميات جرافيك نوع Mali-G68 MC4 أو Mali-G57 MC2.

عرض العيد.. اشتري موبايل سامسونج جديد ب 2700 جنيه فقط

لعشاق سامسونج.. أحلى كاميرا في موبايل Samsung تتفوق على iPhone

ويأتي الهاتف مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت رام، مع سعة تخزين داخلية 64 أو 128 جيجابايت، قابلة للزيادة عبر بطاقة microSDXC.

يتميز هاتف  سامسونج  Galaxy A14 5G بشاشة نوع PLS LCD بقياس 6.6 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز، مع دقة 1080x2408 بيكسل وكثافة بيكسلات 400 بيكسل، مع نسبة طول إلى عرض 20:9 .

ويقدم هاتف  سامسونج A14 5G عدد 3 كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل، والثانية للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل والثالثة مستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابيكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحتوي الهاتف على بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة والشحن بقوة 15 وات.
 

سامسونج Samsung Samsung Galaxy A14 5G أحدث هواتف سامسونج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه الآن في وقفة العيد| مفاجأة بأسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

مفاجأة.. ثنائي الأهلي ينتقل لـ زد بعقود بيع نهائي

مين هيحاسب.. شوبير ينتقد إدارة الأهلي بسبب الصفقة الفاشلة

أفضل سورة تقرأ يوم عرفة تفتح الأبواب المغلقة وبها ينزل الرزق طول السنة

النيابة الإدارية تستدعي مديري التنظيم و الإدارة الهندسية بحي المنتزه

بث مباشر.. خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة فى مشعر عرفات

ترقب أهلاوي.. كاف يدرس قرارا مفاجئا بشأن دوري السوبر الإفريقي

الأسباب الحقيقية لانهيار عقار الإسكندرية| تفاصيل كارثية

موضوعات متعلقة

عرض عيد الأضحى..موبايل Nokia جديد فيه كل الإمكانيات ب 2100 جنيه بس

بأقل من 2000 جنيه.. أرخص موبايلات نوكيا تقدر تشتريها في العيد

عروض العيد وصلت.. خصم 50% على أفضل هاتف رائد من شاومي

اختراع جديد في الذكاء الاصطناعي ييقلد الأصوات

احترس موبايلك هيبوظ.. أخطر تطبيقات تدمر بطارية هاتفك

مفاجأة الموسم..Nokia نزلت موبايل شبابي جديد بـ 2500 جنيه بس

أسطورة الغلابة .. أرخص موبايل Oppo في مصر تشتريه خلال العيد

توقع هلاك غواصة تيتان .. كيف استطاع مسلسل The Simpsons التنبؤ بأحداث المستقبل؟

ترشيحاتنا

لبيك اللهم لبيك.. تكبيرات الحج متى تبدأ ووقت الانتهاء

حقنة هتلر تقتل عماد في المنوفية .. توفي بعد شهر في المستشفى تاركا طفلين أكبرهم 5 سنوات

الحماية المدنية تنتشل الضحية الرابعة من عقار الإسكندرية المنهار

الزراعة× المحافظات| تكثيف الحملات البيطرية على الأسواق.. وتجهيز المجازر لاستقبال العيد

لدعم القوة الخارقة .. فولكس واجن تطور منصة جديدة للسيارات الكهربائية

مفاجأة بشأن رحيل محمد الشناوي من الأهلي..شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يضع روشتة للسيطرة على ضربات القلب السريعة

مفاجأة.. فاكهة تمنع من نمو الأورام السرطانية

كلها وهي سخنة.. فوائد تناول الكبدة بعد الذبح مباشرة

حرارة مرتفعة خلال أيام العيد.. الأرصاد تصدر تعليمات عاجلة لتجنب ضربات الشمس

فيديو

أول ظهور لعائلة أمير كرارة فى العرض الخاص لفيلم البعبع.. شاهد

خد العقود ومشي.. القصة الكاملة لأزمة لاعب الزمالك سيف جعفر

المداح حقيقة.. محمد رياض يروى 3 مواقف غريبة تعرض لها بسبب الجن هايم

بسبب المداح 3 .. سر حيرة محمد رياض | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ