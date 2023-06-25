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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لعشاق سامسونج.. أحلى كاميرا في موبايل Samsung تتفوق على iPhone

هام جدا لعشاق سامسونج..أحلى
هام جدا لعشاق سامسونج..أحلى كاميرا موبايل Samsung

صدر مؤخرًا عن سامسونج Samsung لسلسلةSamsung  Galaxy S23تحديث يونيو 2023 الرئيسي الذي يحسِّن الكاميرا  في الدول الآسيوية الأسبوع الماضي، والآن يتم تطبيقه في أوروبا على Galaxy S23 و Galaxy S23+ و Galaxy S23 Ultra.

يأتي التحديث بإصدار firmware S91xBXXU2AWF1 ويزن 2.2 جيجابايت، لذا تأكد من تنزيله عبر اتصال Wi-Fi لتجنب دفع تكاليف إضافية للبيانات المتنقلة من قِبَل مزوِّد الخدمة الخاص بك.

ترفع تحديث يونيو 2023 مستوى حزمة أمان Android على هواتف Samsung Galaxy S23 إلى يونيو 2023، ولكن الأهم من ذلك، يُصلح مشكلات التركيز التلقائي للكاميرا، ويُحسِّن معالجة وضع الليل (Night Mode)، ويضيف خيار التكبير 2x إلى وضع البورتريه (Portrait Mode) في تطبيق الكاميرا الافتراضي.

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بالإضافة إلى ذلك، يجلب تحديث يونيو  ويجب أن يُصلح أيضًا مشكلات HDR التي يواجهها تطبيق الكاميرا الافتراضي في ظروف الإضاءة المعينة.

إذا كنت تعيش في أوروبا ولم تتلقَ هذا التحديث على هاتف Samsung Galaxy S23 الخاص بك، يمكنك التحقق منه يدويًا عن طريق الانتقال إلى قائمة إعدادات هاتفك > تحديث البرنامج.

سيتلقى المزيد من المناطق هذا التحديث في الأسابيع القادمة. ومع ذلك، وفقًا لمعلومات مسربة من مصدر الأخبار Ice Universe، ستحصل الصين وكوريا الجنوبية على إصدار مختلف من firmware AWF1 مع مزيد من التحسينات.

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