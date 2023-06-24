على قد الإيد .. أرخص موبايل سامسونج ممكن تشتريه

يعد هاتف Galaxy A03 من شركة سامسونج واحدا من أرخص هواتف الشركة، كما يعتبر واحدا من أفضل هواتف الفئة الاقتصادية مع إمكانات جيدة يمكنها تلبية الاحتياجات التكنولوجية الأساسية للمستخدم مع سعر رخيص للغاية.

يتوفر هاتف سامسونج Galaxy A03 في السوق المصري بسعر يبدأ من 3 آلاف و 444 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

وجاء هاتف سامسونج Galaxy A03 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع PLS IPS، قياس 6.5 بوصة، بجودة +HD ،على شكل قطرة ماء للكاميرا الأمامية، وألوان الأسود والأزرق والأحمر، مع نوتش مخصص للكاميرا الأمامية بتصميم Infinity-V على شكل قطرة ماء، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف.

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A03، كاميرا خلفية مزدوجة تضم مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل، مع مستشعر لتصوير العمق 2 ميجابكسل وفلاش LED في الخلف، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A03 بمعالج معالج ثماني النواة من نوع Unisoc T606 ومعالج رسوميات Mali-G57 MP1 ، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 3 و4 جيجابايت رام، وذاكرة تخزين داخلية سعة 32 أو 64 أو 128 جيجابايت.

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A03، على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط ، يتم شحنها عبر منفذ microUSB، مع تقنية الصوت المحيطي Dolby Atmos.