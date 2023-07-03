خصم 42% على أسطورة سامسونج Galaxy S22

على الرغم من انتهاء مواسم الأعياد والتخفيضات إلا أن بعض المواقع تستمر في إجراء العروض أونلاين في شهر يوليو.

ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها عرض على هاتف سامسونج Samsung Galaxy S22 في موقع أمازون إنجلترا، بقيمة 42% ليصل سعره بعد الخصم إلى 444 جنيه إسترليني.

خصم 42% على أسطورة السامسونج Galaxy S22

أخيرًا وصل هاتف Samsung Galaxy S23 بمعالج Snapdragon إلى أوروبا ، ولكن على الرغم من بعض التخفيضات في الأسعار ، لا يزال سعره كهاتف رائد مرتفع بعض الشيء، لكن يحتوي Galaxy S22 من العام الماضي على Exynos 2200 أقل من الكمال ، لكن الباقي لا يختلف كثيرًا عن طراز 2023.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy S22 5G

يعمل هاتف سامسونج Galaxy S22 5G بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم One UI، ومعالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية من نوع SM8450 Snapdragon 8+ Gen 1 ثماني النواة، بدقة تصنيع 4 نانومتر، مع معالج رسوميات Adreno 730. الذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 جيجابايت مع سعة تخزين داخلية 128 و 256 جيجابايت، نوع UFS 3.1 .

يأتى هاتف سامسونج Galaxy S22 5G بشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X، بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus+، مع معدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، بدقة عرض HDR10+، وميزة Always-on display، مع وجود نوتش في أعلى منتصف الشاشة.

يقدم هاتف سامسونج Galaxy S22 5G كاميرا خلفية ثلاثية قوية، الرئيسية بدقة 50ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.8 ، والثانية للتقريب دقة 10 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.4، والثالثة فائقة الاتساع ultrawide بدقة 12 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.2، بالإضافة إلى كاميرا أمامية لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي بدقة 10 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2.

ويحتوي هاتف Samsung Galaxy S22 5G على بطارية قوية سعة 3700 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 4.5 وات.

