عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خصم 42% على أسطورة سامسونج Galaxy S22

خصم 42% على أسطورة
خصم 42% على أسطورة سامسونج Galaxy S22

على الرغم من انتهاء مواسم الأعياد والتخفيضات إلا أن بعض المواقع تستمر في إجراء العروض أونلاين في شهر يوليو.

ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها عرض على هاتف سامسونج Samsung Galaxy S22 في موقع أمازون إنجلترا، بقيمة 42% ليصل سعره بعد الخصم إلى 444 جنيه إسترليني. 

خصم 42% على أسطورة السامسونج Galaxy S22

أخيرًا وصل هاتف Samsung Galaxy S23 بمعالج Snapdragon إلى أوروبا ، ولكن على الرغم من بعض التخفيضات في الأسعار ، لا يزال سعره كهاتف رائد مرتفع بعض الشيء، لكن يحتوي Galaxy S22 من العام الماضي على Exynos 2200 أقل من الكمال ، لكن الباقي لا يختلف كثيرًا عن طراز 2023.

 

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy S22 5G

يعمل هاتف سامسونج Galaxy S22 5G بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم One UI، ومعالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية من نوع SM8450 Snapdragon 8+ Gen 1 ثماني النواة، بدقة تصنيع 4 نانومتر، مع معالج رسوميات Adreno 730. الذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 جيجابايت مع سعة تخزين داخلية 128 و 256 جيجابايت، نوع UFS 3.1 .

يأتى هاتف سامسونج Galaxy S22 5G بشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X، بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus+، مع معدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، بدقة عرض HDR10+، وميزة Always-on display، مع وجود نوتش في أعلى منتصف الشاشة. 

يقدم هاتف سامسونج Galaxy S22 5G  كاميرا خلفية ثلاثية قوية، الرئيسية بدقة 50ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.8 ، والثانية للتقريب دقة 10 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.4، والثالثة فائقة الاتساع ultrawide بدقة 12 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.2،  بالإضافة إلى كاميرا أمامية لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي بدقة 10 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2.

ويحتوي هاتف Samsung Galaxy S22 5G على بطارية قوية سعة 3700 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 4.5 وات.
 

Galaxy S22 مواصفات هاتف سامسونج Galaxy S22 5G هاتف سامسونج سامسونج أحدث هواتف سامسونج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماسك إيديها| صدى البلد ينفرد بأول صورة لـ عمرو دياب برفقة فتاة

وفاة بطل مسلسل الاختيار .. وتشييع الجنازة من مسجد الحصري

لم يتحمل رحيل والدته.. آخر ما كتبه الفنان الشاب أحمد قنديل قبل وفاته

قرارات لجنة فحص امتحان الكيمياء بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة|ننشر آخر أخبارها

الفراخ تبدأ من 55 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد العيد

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم|التعليم تستعد لإعلانها عبر هذا الرابط

الفتاة التي ظهرت تمسك يد عمرو دياب.. من هى؟ .. صورة

قرار مفاجئ من ليفربول يمنح صلاح الضوء الأخضر| هل يرحل أبو مكة؟

موضوعات متعلقة

16 جيجابايت رام و1 تيرابايت تخزين.. موبايل تحفة جديد من Vivo 

أوبو تطلق أحدث موبايل لسلسلة رينو بسعر مميز جدا ومواصفات استثنائية للكاميرا 

أخبار التكنولوجيا.. مفاجأة العيد إذا كنت من عشاق هواتف iPhone و Nokia.. أحلى موبايل سامسونج للشراء في العيد

أرخص موبايل Infinix بأقوى معالج للألعاب.. الحق اشتري في أجازة العيد

أقوى أداء وأفضل كاميرا..أحلى موبايل سامسونج للشراء في العيد..بسعر مميز

انس الـbackup.. أحدث ميزة في واتساب هتخليك تسترجع الشات القديم بكل سهولة

كيف تستغل التكنولوجيا بطريقة مثلى في العيد

آيفون الغلابة.. موبايل شاومي مش هتعرف تفرقه عن iPhone 14

ترشيحاتنا

11 فعالية ضخمة.. العلمين الجديدة تقتحم خارطة السياحة العالمية بهذه الأحداث

60 مليون يورو فاتورة خسائر العنف والشغب في فرنسا

بفرمان الخواجة.. طاقم حكام مصري لإدارة قمة الأهلي والزمالك بالدوري

الحرب لم تنته.. إعلان عاجل من زيلينسكي بشأن استعادة شبه جزيرة القرم

اجتماع عاجل غدا .. الجامعة العربية تبحث العدوان الإسرائيلي على جنين

مستحملش فراق أمه.. كواليس وفاة أحمد قنديل بطل مسلسل الاختيار 2

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف فقدت المذيعة أميمة بدري النطق؟| القصة من البداية وآخر ظهور لها

ماسك إيديها| صدى البلد ينفرد بأول صورة لـ عمرو دياب برفقة فتاة

طريقة عمل مولتن كيك كداب| بأسهل الخطوات

"أنا لست روبوت".. ماذا تعني عبارة الاختبار الشهيرة في المواقع الإلكترونية؟

فيديو

600 جنيه| الذهب يتراجع بعد انتهاء العيد.. ومفاجأة في سعر عيار21 الآن

حسن الخاتمة.. لحظة وفاة مهندس بعد أدائه الصلاة في ملعب كرة قدم «فيديوجراف»

سطلانة ريال مدريد.. كيف وصلت الأغنية المصرية الأشهر إلى النادي الملكي| فيديوجراف

الزعل يعمل أكتر من كدة.. القصة الكاملة لفقدان المذيعة أميمة بدري النطق بشكل مفاجئ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ