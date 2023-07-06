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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

وان بلس تطلق أحدث موبايل لها بسعر رخيص

وان بلس تطلق أحدث
وان بلس تطلق أحدث موبايل لها بسعر رخيص

أضافت شركة وان بلس اثنين من الإصدارات الجديدة إلى مجموعة OnePlus Nord اليوم. يتميز Nord 3 كأحدث هاتف ذكي متوسط المواصفات من العلامة التجارية، بينما تم إطلاق هاتف OnePlus Nord CE 3 الأقل تكلفة بمواصفات لطيفة. يتم تشغيل الهاتف الذكي بمعالج Snapdragon 782G، بالإضافة إلى شحن سريع بقوة 80 واط. يتميز الهاتف بشاشة AMOLED كبيرة وإعداد كاميرا جيد أيضًا. وفيما يلي التفاصيل.

 

المواصفات
 

يشارك OnePlus Nord CE 3 تصميمه مع Nord CE 3 Lite الذي تم إطلاقه مؤخرًا. تحصل على حلقتين كبيرتين للكاميرا على ظهر مسطح تقريباً. يتميز الجهاز بشاشة AMOLED مسطحة بحجم 6.7 بوصة بقطعة ثقب لكاميرا السيلفي. كما يتميز بحواف رفيعة على الأربعة جوانب من العرض. تحصل الشاشة على حماية Corning Gorilla Glass 5. تتيح الشاشة دقة 1080 × 2400 بكسل ونسبة 20:9 ومعدل تحديث 120 هرتز. كما يوجد أيضًا تعتيم PWM 2160 هرتز.

فيما يتعلق بالمعالج، يحتوي OnePlus Nord CE 3 على معالج Snapdragon 782G. وهذا هو معالج ثماني النواة بتقنية 6 نانومتر مع نواة واحدة عالية الأداء من نوع ARM Cortex-A78 بسرعة 2.7 جيجاهرتز. يتم تزويد الشريحة بسعة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت و 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

لالتقاط الصور، تتوفر ثلاثة عدسات في الجزء الخلفي من الهاتف الذكي، برئاسة كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل من Sony IMX890 مع OIS. هذه هي نفس الكاميرا الرئيسية التي تأتي مع OnePlus Nord 3. يوجد أيضًا كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. يعمل الهاتف ببطارية سعتها 5000 مللي أمبير مع دعم شحن سريع بقوة 80 واط. يعمل Nord CE 3 بنظام Android 13 OS مع OxygenOS 13.1. ويجب أن يتلقى تحديثات لمدة عامين على الأقل للنظام الأساسي وثلاث سنوات لتحديث الأمان.

 

السعر والتوفر
 

سيتم تقديم هاتف OnePlus Nord CE 3 بألوان Gray Shimmer و Aqua Surge. يكلف الطراز الأساسي 8 جيجابايت + 128 جيجابايت من الجهاز 26،999 روبية هندية (أي ما يعادل 9990 جنيه تقريبا) . إذا كنت بحاجة إلى مساحة تخزين أكبر، يمكنك الحصول على الطراز بسعة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت مقابل 28،999 روبية هندية. وصرحت OnePlus بأن Nord CE 3 سيكون متاحًا للشراء في أغسطس، دون تحديد تاريخ محدد.

OnePlus وان بلس ا OnePlus Nord CE 3 OnePlus Nord OIS

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