سيبهر عينيك.. تعرف على اللون الجديد في هواتف iPhone 15

من المقرر أن يتم إطلاق سلسلة iPhone 15 الجديدة من شركة Apple في سبتمبر المقبل، حيث يترقب المعجبون بفارغ الصبر وصول السلسلة الجديدة. وتتألف السلسلة من 4 هواتف: iPhone 15، iPhone 15 Plus، iPhone 15 Pro، و iPhone 15 Pro Max. وقد ظهرت العديد من التسريبات والتقارير خلال العام الجاري، توفر لنا نظرة على تصميم الأجهزة الجديدة والأسعار والألوان المتاحة.

التصميم واللون:

وفقًا لتقرير حديث من موقع MacRumors، ستقدم iPhone 15 Pro لونًا جديدًا في سلسلتها. وسيتميز الهاتف بظل أزرق داكن مع لمعة رمادية خفيفة. وتم الكشف عن رسومات توضح هذا اللون، ما يمنح المستخدمين لمحة عن الشكل العام للهاتف.

تعرف على اللون الجديد في هواتف iPhone 15

ومن المتوقع أن تحتوي هواتف iPhone 15 Pro على مادة التيتانيوم، مثل هواتف iPhone 12 Pro، ولكن بلون أغمق بقليل. وقد تم استخدام هذا اللون في الأجهزة النموذجية، مما يشير إلى احتمالية كبيرة لضمه إلى سلسة المنتجات النهائية.

تعرف على اللون الجديد في هواتف iPhone 15

وبالنسبة للتصميم، ستتماثل هواتف iPhone 15 Pro إلى حد كبير مع سابقتها iPhone 14 Pro، ولكن سيكون هناك بعض الاختلافات الطفيفة، مثل تحويل مفتاح الصوت ، وسيتم تغيير منفذ lightning المستخدم في النماذج السابقة بمنفذ USB-Type C.

ويمكن لعشاق التكنولوجيا أيضاً الاستعداد للتمتع بتقنية الكاميرا المنبثقة الجديدة في نماذج iPhone 15 Pro. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع أن تعمل هذه الأجهزة بمعالج A17 المنتظر، والذي سيوفر أداءً وإمكانياتٍ متطورةً.

ومع وجود كل هذه الميزات الجديدة، يتوقع أن يكون سعر سلسلة iPhone 15 الجديدة أعلى من الإصدارات السابقة، خاصةً نسخة Pro Max.

ومع اقتراب موعد الإطلاق في سبتمبر، يمكن للمستهلكين التوقع للكشف عن سلسلة iPhone 15 الجديدة والمزايا المثيرة التالتي ستجلبها معها. وترقبوا المزيد من التحديثات حول أحدث عروض Apple.