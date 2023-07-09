ارتفاع كبير في سعر هواتف iPhone الجديدة.. اعرف السبب

من المتوقع أن يأتي iPhone 15 Pro Max المنتظر بشدة من Apple بسعر أعلى مقارنةً بسلفه، iPhone 14 Pro Max. وفقًا لمحلل التكنولوجيا جيف بو من شركة هايتونج الدولية، من المرجح أن يشهد النموذج الأكبر من الطرازين المقبلين زيادة في السعر تتجاوز السعر الحالي لنموذج iPhone 14 Pro Max البالغ 1099 دولارًا.

فهم العوامل المحتملة وراء زيادة السعر



وبينما لا تحدد الأسباب الدقيقة لزيادة السعر، يرجح المطلعون في الصناعة أن تكون الميزات المحسّنة في iPhone 15 Pro Max عوامل مساهمة. ومن المشاعات أن الجهاز سيتميز بعدسة بريسكوب، وهو تحسين كبير على قدرة التكبير 3x الموجودة في iPhone 14 Pro Max. ستتيح هذه العدسة البريسكوبية للمستخدمين الاستمتاع بتكبير بصري 5x إلى 6x، مما يتيح لهم التصوير بشكل أكثر تنوعًا وجودة عالية.

يتضمن نظام العدسة البريسكوبية عادةً عدسة رئيسية لالتقاط الصورة، ثم مرآة أو قطعة زجاجية مائلة تعكس الضوء بزاوية 90 درجة نحو عدسة ثانوية توجهها إلى مستشعر الصورة. يتطلب هذا الترتيب مساحة إضافية داخل الهاتف الذكي بسبب توجيه مستشعر الصورة وعدسة الثانوية جانبيًا، مما يمكن أن يساهم في الزيادة في التكلفة.

ووفقًا لـ بو، من المتوقع أن يبدأ إنتاج سلسلة iPhone 15 بكميات كبيرة في أغسطس، ما يتوافق مع الجدول الزمني الإطلاق التقليدي لشركة Apple. وهذا يشير إلى أن سلسلة iPhone 15 قد يتم الإعلان عنها رسميًا في سبتمبر. ويتنبأ بو أيضًا بأن Apple ستصنع حوالي 84 مليونًا من سلسلة iPhone 15 في النصف الثاني من عام 2023، ومن المتوقع أن تكون الطرز الاحترافية هي الأجهزة الأكثر طلبًا في الأشهر الأولى بعد إطلاقها.

وتشير الشائعات المتعلقة بسلسلة iPhone 15 إلى أن جميع الطرز الأربعة، بما في ذلك النسخة Pro Max، ستتميز بمنفذ USB-C وتقنية Dynamic Island وإطار أكثر انحمن المتوقع أن يزود الطراز iPhone 15 Pro Max المرتقب من Apple بسعر أعلى من سابقه iPhone 14 Pro Max، وذلك وفقًا لمحلل التكنولوجيا جيف بو من Haitong International Securities. ومن المحتمل أن تكون الميزات المحسّنة لهذا الطراز، مثل عدسة بريسكوب، السبب وراء هذه الزيادة في السعر. ويُتوقع أن تتميز هذه العدسة بتحسين كبير في قدرة التكبير مقارنةً بالطراز السابق، وتتيح تصويرًا أكثر تنوعًا وجودة عالية. يتطلب استخدام نظام العدسة البريسكوبية مساحة إضافية داخل الهاتف الذكي، مما يزيد تكلفته.

ومن المتوقع أن تبدأ Apple إنتاج سلسلة iPhone 15 بكميات كبيرة في أغسطس، وأن يتم الإعلان عنها رسميًا في سبتمبر. وتشير الشائعات إلى أن جميع الطرز الأربعة، بما في ذلك النسخة Pro Max، ستتميز بعدة تحسينات، بما في ذلك منفذ USB-C وتقنية Dynamic Island وإطار أكثر انحناءً. ويتوقع بو أن يتم إنتاج حوالي 84 مليونًا من سلسلة iPhone 15 في النصف الثاني من عام 2023، وأن تكون الطرز الاحترافية الأكثر طلبًا في الأشهر الأولى بعد إطلاقها.