ميزة جديدة في موبايلات شاومي تجعلها تتفوق على iPhone

تخطط شركة شاومي Xiaomi بحسب التقارير لإطلاق هاتفين ذكيين جديدين رائد في نوفمبر 2023: Xiaomi 14 و Xiaomi 14 Pro. من المتوقع أن يتم تشغيل كلا الهاتفين بشريحة كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3 الجديدة. وسيتمتع الهاتفين ببطاريات أكبر وسرعات شحن أسرع من سابقيهما.

ووفقًا لـ Digital Chat Station ، سيأتي Xiaomi 14 ببطارية سعة 4860 مللي أمبير في الساعة ، بينما سيأتي Xiaomi 14 Pro ببطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة. وبالتالي ، سيدعم الأول الشحن السلكي بقوة 90 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط. في حين سيدعم الثاني الشحن السلكي بقوة 120 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط. وبالتالي ، يعني ذلك أن الهاتف سيكون قادرًا على الشحن من الصفر إلى الكامل في حوالي نصف ساعة.

بالإضافة إلى البطاريات الأكبر والسرعات الأسرع للشحن ، من المتوقع أن يحتوي الـ14 و 14 Pro على بعض الميزات الرائعة الأخرى. وسوف تشمل هذه الشاشات الـ AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز ، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرات بزاوية واسعة بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا تليفوتوغرافية بدقة 12 ميجابكسل. بالإضافة إلى ذلك ، تصل سعة الذاكرة العشوائية إلى 12 جيجابايت وسعة التخزين إلى 512 جيجابايت.

من المؤكد أن الـ14 و 14 Pro سيكونان من أقوى وأكثر الهواتف الذكية المزودة بالميزات الغنية عند إطلاقهما في وقت لاحق من هذا العام. إذا كنت تبحث عن هاتف جديد ذو بطارية ذات عمر طويل وسرعات شحن سريعة ، فإن هاتفي Xiaomi 14 و Xiaomi 14 Pro يستحقان التفكير بالتأكيد.