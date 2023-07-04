خصم 5700 جنيه على أفضل موبايل ريلمي Realme 

على الرغم من انتهاء مواسم الأعياد والتخفيضات إلا أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر يوليو.

ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها هي عرض على هاتف ريلمي Realme GT2 Pro في موقع أمازون إنجلترا، بقيمة 150 جنيه إسترليني (أي ما يعادل 5700 جنيه مصري ).

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مواصفات هاتف Realme GT2 Pro

يستمر سعر هاتف ريلمي Realme GT2 Pro في الانخفاض مع تقدم عمر الهاتف. في حين أن الهاتف قد يكون عمره 18 شهرًا ، إلا أنه جاء بشاشة نوع LTPO2 بقياس 6.7 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز ومعالج من شركة كوالكوم الأمريكية نوع Snapdragon 8 Gen 1 بسعر 435 يورو.

ويمكنك أيضًا الحصول في هاتف ريلمي Realme GT2 Pro على كاميرا بدقة مذهلة 50 + 50 ميجابكسل ويحمل هاتف ريلمي Realme GT2 Pro بطارية 5000 مللي أمبير مع قدرة تحمل كبيرة (117 ساعة) وشحن سريع بقوة 65 وات.