عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

12 جيجا رام و1 تيرابايت تخزين.. تعرف على مواصفات أسطورة ريلمي المنافسة لسامسونج

12 جيجا رام و1 تيرابايت
12 جيجا رام و1 تيرابايت تخزين..تعرف على مواصفات أسطورة ريلمي

بعد عرض تصميم سلسلة Realme Narzo 60 الأسبوع الماضي، قامت شركة ريلمي Realme بتحديث صفحة تنزيل الهواتف على Amazon الخاصة بالهواتف القادمة بتفاصيل جديدة. وهذه المرة شاركت أيضًا صورة تُظهر الواجهة الأمامية للجهاز لتسليط الضوء على بعض التفاصيل الرئيسية.

سيتميز هاتف Realme Narzo 60 Pro بشاشة منحنية بمعدل تحديث 120 هرتز وتعتبر تردد PWM عالي بحجم 2.160 هرتز. سيبلغ حجم الإطار السفلي للشاشة 2.3 ملم. لا توجد تفاصيل حول الحجم والدقة، ولكن (كما لاحظنا في المرة السابقة) هناك تشابه واضح بين سلسلة Narzo 60 وهواتف Realme 11 Pro.

ويشمل ذلك الجزء الخلفي المصنوع من الجلد النباتي - وهو الأول لعائلة Realme Narzo وبلون مخصص يُسمى "Martian Horizon". كما يمكن ملاحظة أن الجزيرة الكبيرة والدائرية للكاميرا مأخوذة مباشرة من سلسلة 11 Pro، على الرغم من عدم وجود الشريط الزخرفي.

كاميرا 50 ميجابكسل وبطارية 5000 مللى أمبير.. أفضل موبايل ريلمي لمحدودي الدخل

لا تتردد في شرائه.. أفضل موبايل شبابي من ريلمي

وسيضم سلسلة Realme Narzo 60 هواتف تصل إلى 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية الفعلية بالإضافة إلى 12 جيجابايت إضافية من الذاكرة العشوائية الافتراضية وما يصل إلى 1 تيرابايت من التخزين. ومن المفترض أن تكون هذه القيم متاحة فقط على هاتف Narzo 60 Pro.

سيأتي هاتف Realme Narzo 60 بشاشة مسطحة (مع حواف مائلة على الزجاج). وبناءً على التسمية، سيكون لديه كاميرا بدقة 64 ميجابكسل على الجزء الخلفي بدلاً من الوحدة بدقة 100 ميجابكسل الموجودة على نسخته الأكبر. وهذا يشكل فارقًا رئيسيًا مع Realme 11 Pro و 11 Pro+ التي تحتوي على كاميرا بدقة 100 ميجابكسل و 200 ميجابكسل على التوالي.

ستطلق الشركة الهواتف الجديدة Narzo في 6 يوليو (الخميس) بمساعدة Amazon India. كما ستكون سماعات Realme Buds Wireless 3 جزءًا من الإطلاق أيضًا وكشفت الشركة عن بعض المواصفات الرئيسية - 30dB ANC، 360 درجة صوت فضائي ومشغلات ديناميكية بحجم 13.6 ملم.

Realme ريلمي Realme Narzo 60 Pro Realme Narzo 60 Realme Buds Wireless 3

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد أولي على أحداث جنين.. حماس تعلن مسئوليتها عن حادث الدهس في تل أبيب

لا أحد فوق القانون .. القبض على الضابط المتهم في واقعة مدينتي وإحالته للمحاكمة العاجلة

الزمالك خارج الصورة.. تطور مفاجئ يقرب إمام عاشور من الأهلي

نظرة الوداع.. انهيار حسام حسني في جنازة صديقه علاء عبد الخالق

قرب على 1900 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

الجماهير مش هتزعل.. شوبير: نجم الأهلي قد ينضم للزمالك بطلب أوسوريو

فرمان كولر.. شوبير: رحيل 3 لاعبين عن الأهلي والرابع على قائمة الانتظار

هبوط عنيف في أسعار الأرز.. اعرف الكيلو بكام في المحال التجارية

موضوعات متعلقة

خصم 42% على أسطورة سامسونج Galaxy S22

وداعا للفيديوهات بجودة ضعيفة في واتساب.. الطريقة هنا

أفضل المجالات التي يمكن للبشر الاستفادة فيها من الذكاء الاصطناعي

فاكره ولا لأ.. كيف اختفى تطبيق Skype من على الساحة

حيلة سحرية عشان توفر مساحة في موبايلك

بسعر رخيص وإيربودز هدية..اشتري موبايل نوكيا جديد تقدر تصلحه بنفسك لو باظ

16 جيجابايت رام و1 تيرابايت تخزين.. موبايل تحفة جديد من Vivo 

أوبو تطلق أحدث موبايل لسلسلة رينو بسعر مميز جدا ومواصفات استثنائية للكاميرا 

ترشيحاتنا

محمد صلاح يحسم قراره بشأن الانضمام للنصر السعودي| تفاصيل

حظر المحمول والتدخين.. أول قرار بالأوقاف بعد النقل إلى العاصمة الإدارية

الرى: زراعة مليون و600 ألف فدان أرز هذا العام.. صور

الخطيب أصدر فرمانه| هذان اللاعبان لن يرتديا قميص الأهلي.. لماذا؟

نتيجة الدبلومات الفنية 2023| مؤتمر صحفي لإعلانها ظهر غد بالعاصمة الإدارية

المفوضية الأوروبية تعرب عن قلقها البالغ بشأن هذا الأمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيلادلفيا.. فيديو مأساوي يكشف انتشار المخدرات والمشردين بالمدينة الأمريكية

ظهور هذه الأعراض تؤكد إصابتك بفقر الدم .. احذرها  

ما بيفهمش غير باللغة دي.. سيدة تثير الجدل بشأن كلبها

كيف تجد ذاتك في عشر خطوات ؟ طبيب نفسي يجيب

فيديو

لا أحد فوق القانون .. التفاصيل الكاملة لحادث صيدلانية مدينتي

هل ظهر قرش جديد؟.. سمكة أثارت رعب رواد الشواطئ في العين السخنة

أثارت الجدل واحتلت التريند.. فتاة أوروبية تمسك يد عمرو دياب.. من تكون؟ |فيديو جراف

استعانت بمصر والجزائر .. روسيا تعلن إنشاء محطة فضاء دولية بحلول 2032

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

اﻟﻤﺰﻳﺪ