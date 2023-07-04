12 جيجا رام و1 تيرابايت تخزين.. تعرف على مواصفات أسطورة ريلمي المنافسة لسامسونج

بعد عرض تصميم سلسلة Realme Narzo 60 الأسبوع الماضي، قامت شركة ريلمي Realme بتحديث صفحة تنزيل الهواتف على Amazon الخاصة بالهواتف القادمة بتفاصيل جديدة. وهذه المرة شاركت أيضًا صورة تُظهر الواجهة الأمامية للجهاز لتسليط الضوء على بعض التفاصيل الرئيسية.

سيتميز هاتف Realme Narzo 60 Pro بشاشة منحنية بمعدل تحديث 120 هرتز وتعتبر تردد PWM عالي بحجم 2.160 هرتز. سيبلغ حجم الإطار السفلي للشاشة 2.3 ملم. لا توجد تفاصيل حول الحجم والدقة، ولكن (كما لاحظنا في المرة السابقة) هناك تشابه واضح بين سلسلة Narzo 60 وهواتف Realme 11 Pro.

ويشمل ذلك الجزء الخلفي المصنوع من الجلد النباتي - وهو الأول لعائلة Realme Narzo وبلون مخصص يُسمى "Martian Horizon". كما يمكن ملاحظة أن الجزيرة الكبيرة والدائرية للكاميرا مأخوذة مباشرة من سلسلة 11 Pro، على الرغم من عدم وجود الشريط الزخرفي.

وسيضم سلسلة Realme Narzo 60 هواتف تصل إلى 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية الفعلية بالإضافة إلى 12 جيجابايت إضافية من الذاكرة العشوائية الافتراضية وما يصل إلى 1 تيرابايت من التخزين. ومن المفترض أن تكون هذه القيم متاحة فقط على هاتف Narzo 60 Pro.

سيأتي هاتف Realme Narzo 60 بشاشة مسطحة (مع حواف مائلة على الزجاج). وبناءً على التسمية، سيكون لديه كاميرا بدقة 64 ميجابكسل على الجزء الخلفي بدلاً من الوحدة بدقة 100 ميجابكسل الموجودة على نسخته الأكبر. وهذا يشكل فارقًا رئيسيًا مع Realme 11 Pro و 11 Pro+ التي تحتوي على كاميرا بدقة 100 ميجابكسل و 200 ميجابكسل على التوالي.

ستطلق الشركة الهواتف الجديدة Narzo في 6 يوليو (الخميس) بمساعدة Amazon India. كما ستكون سماعات Realme Buds Wireless 3 جزءًا من الإطلاق أيضًا وكشفت الشركة عن بعض المواصفات الرئيسية - 30dB ANC، 360 درجة صوت فضائي ومشغلات ديناميكية بحجم 13.6 ملم.