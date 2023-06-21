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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كاميرا 50 ميجابكسل وبطارية 5000 مللى أمبير.. أفضل موبايل ريلمي لمحدودي الدخل

هاتف ريلمي Realme
هاتف ريلمي Realme C35

يعد هاتف Realme C35 من شركة ريلمي من هواتف الفئة الاقتصادية الموفرة في الميزانية والتي تعتبر الأنسب لمحدودي الدخل نظرا لسعرها المناسب، بالإضافة إلى إمكانات متميزة مثل كاميرا بدقة 50 ميجابكسل، وبطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير.   

 

ويتوفر هاتف ريلمي Realme C35 في السوق المصرية بسعر يبدأ من 5 آلاف و 775 جنيها مصريا، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

وجاء هاتف ريلمي Realme C35 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD بحجم 6.6 بوصة ، ومعدل تحديث 60 هرتز في الثانية، ودقة تبلغ 1080 بكسل وجودة + HD، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع نوتش على شكل قطرة ماء مخصص للكاميرا الأمامية. 


ويقدم هاتف ريلمي Realme C35 كاميرا خلفية مزدوجة ، تأتى الرئيسية منها بدقة 50 ميجابكسل ، مع مستشعر لتصوير ماكرو بدقة 2 ميجابكسل بمستشعر VGA أحادي اللون بالإضافة إلى كاميرا أمامية لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو والتى تأتى بدقة 8 ميجابكسل، مع تسجيل الفيديو بدقة 1080 بكسل.

 

ويحتوي هاتف ريلمي Realme C35، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 واط ، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم و Bluetooth v5.0. 


ويعمل هاتف ريلمي  Realme C35 بمعالج من نوع Unisoc T616  يدعم تقنية الجيل الرابع، ومدعوما بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت رام ، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 و 128  جيجابايت  ونظام التشغيل Android . 

 

 

 

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