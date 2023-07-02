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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آيفون الغلابة.. موبايل شاومي مش هتعرف تفرقه عن iPhone 14

صدى البلد

تسيطر Apple على سوق الهواتف الذكية بتشكيلة هواتفها منذ سنوات. كما أن Apple تتميز فيما يتعلق بشرائحها المتنقلة، كما أبرزنا في استعراض شرائح الهواتف المحمولة لعام 2023. وبينما لا تزال هواتف Android تتقدم في أدائها، فقد بذلت المصنعون جهودًا لجعل هواتفهم تبدو مثل iPhones.

ولكن لماذا يرغب أي شخص في شراء هواتف Android بتصاميم مشابهة للآيفون؟ حسنًا، فإن iPhones ليست رخيصة. حتى الآيفون الحديث منخفض التكلفة، الآيفون 14 القياسي، يبلغ سعره 799 دولارًا. وبالمقارنة، هناك العديد من هواتف Android بتصاميم مستوحاة من iPhones تأتي بأقل من 400 دولار. مع هذه الهواتف، يمكنك الحصول على شيء يشبه جوانب تصميم iPhones بتكلفة أقل بكثير.

ومع ذلك، ليست جميع هواتف Android المشابهة للآيفون جديرة بالنظر. بعضها، من ناحية أخرى، هي خيار رائع إذا كنت ترغب في الحصول على هاتف يشبه Apple iPhones إلى حد ما. 

ولاحظ أنها ليست نسخًا 100٪ من iPhones، فهي تحاكي جوانب التصميم لـ iPhones بدرجات متفاوتة.

 

هاتف Redmi 12 - هاتف Android الذي تم إصداره مؤخرًا بتصميم مستوحى من iPhones

 

شاومي لديها ميول لنسخ جوانب تصميم Apple iPhones. معظم هواتف Android الخاصة بها لديها شبه مذهل بنماذج iPhone المختلفة. ومع Redmi 12، الذي تم إصداره مؤخرًا، يواصل Xiaomi الاتجاه. هل تريد معرفة الجانب الذي يقلد فيه Redmi 12 iPhones؟

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سيكون هذا الترتيب الكاميرا على الخلف. إذا نظرت عن كثب، فهو مشابه لوحدة الكاميرا الثلاثية الزاوية في iPhone 14 Pro. علاوة على ذلك، يأتي Redmi 12 مع جوانب مسطحة أيضًا. وهذا يساهم في تشابه الهاتف الذكي Android مع iPhone 14 Pro.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الهاتف ليس لديه نفس المواصفات الداخلية لـ iPhone 14 Pro. بدلاً من ذلك، لديه مواصفات هاتف الفئة المتوسطة الجيد، والجزء الرائع هو أن هاتف Android يبدأ سعره من 168 دولارًا.

 

مواصفات Redmi 12 الرئيسية:


المعالج: MediaTek Helio G88
الشاشة: شاشة IPS LCD بقياس 6.79 بوصة ومعدل تحديث 90 هرتز
الذاكرة العشوائية: 8 جيجابايت
التخزين: 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت
الكاميرا الخلفية: 50 ميجابكسل الرئيسية و 8 ميجابكسل للزاوية العريضة و 2 ميجابكسل للعمق
الكاميرا الأمامية: 8 ميجابكسل
نظام التشغيل: MIUI 14 على أساس Android 13
 

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