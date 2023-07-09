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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آبل تحقق طفرة في عالم اللاب توب.. تفاصيل

آبل تحدث طفرة في
آبل تحدث طفرة في عالم اللابتوب..تفاصيل

 كانت Asus هي الرائدة الحقيقية في مجال أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو اللابتوب ذات الشاشات القابلة للطي حتى الآن،،  مع سلسلة Zenbook Fold، لكن يبدو أنها ستواجه منافسة جادة في المستقبل.

وفقًا لتقرير نشر في كوريا، تعمل Apple على جهاز اللابتوب  ذو شاشة قابلة للطي. ويبدو أن الشركة تجري محادثات مع الموردين لإطلاق MacBook قابل للطي. وإذا تم تحقيق هذا الجهاز، فسيحفز السوق الحالية المتعثرة للشاشات. 

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ومن المقرر إطلاق الجهاز في عام 2026 بعد الكشف عنه في 2025. وقد استثمرت الشركات المصنعة للشاشات الكورية مثل Samsung Display و LG Display الكثير في لوحات OLED للكمبيوتراللابتوب  مؤخرًا، نظرًا لأن سوق الهواتف الذكية مشبع تقريبًا. وتعمل الشركتان حاليًا على "تنسيق خطط التطوير والإنتاج للوحات OLED القابلة للطي للكمبيوتر المحمول"، حيث تنمو السوق الناشئة لهذه الأجهزة.

وستؤدي طلبية من Apple بالتأكيد إلى تحريك هذه السوق الصغيرة بعد الآن. 

ووفقًا لمصدر التقرير، فإن الأحجام الكبيرة للشاشات من المرجح أن تكون أكثر ربحية لمصنعي اللوحات، على الرغم من أنه من الصعب تحقيق كثافات بكسل عالية كلما زاد الحجم. ومع ذلك، تعتبر الشاشات القابلة للطي للكمبيوتراللابتوب  أكثر ربحية من الشاشات القابلة للطي للهواتف الذكية، لذا ستكون هذه فرصة كبيرة بالتأكيد لمصنعي الشاشات لكسب المزيد من الأموال في المستقبل القريب.

Apple Asus Zenbook Fold اللابتوب MacBook Samsung

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