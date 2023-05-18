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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

على أد الإيد.. أفضل لابتوب تحت سعر 7000 جنيه يمكنك شراؤه

لابتوب
لابتوب

يبحث الكثيرون عن أفضل لابتوب تحت سعر ٧٠٠٠ جنيه، فالعثور على جهاز كمبيوتر محمول بسعر رخيص مهمة شاقة وصعبة، ولمساعدتك في العثور على أفضل اختيار ملائم لاحتياجاتك، سنوضح لك فيما يلي قائمة تضم 5 أجهزة من أفضل لابتوب تحت سعر ٧٠٠٠ جنيه.

أفضل لابتوب تحت سعر ٧٠٠٠ جنيه

تتضمن قائمة أفضل لابتوب تحت سعر ٧٠٠٠ جنيه، العديد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة رخيصة التكلفة تستهدف قطاع معين من المستهلكين من بينهم الطلبة والشباب، فإذا كانت ميزانيتك محدودة وترغب بشراء لابتوب يلبي جميع احتياجاتك دون الحاجة لدفع أموالا كثيرة، سنستعرض لك في هذا المقال أفضل لابتوب تحت سعر ٧٠٠٠ جنيه، يمكنك شراؤه الآن.

 

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ما هو أفضل لابتوب تحت سعر 7000 جنيه؟

1. لابتوب Hp 15-GW0056nia:

تقدم شركة اتش بي الأمريكية، لابتوب Hp 15-GW0056nia، مزودا بمعالج مميز من شركة AMD من نوع Athlon Gold 3150U ثنائي النواه بسرعة 2.4 جيجاهرتز، وزودته بمعالج رسوميات مدمج من نوع AMD Radeon Graphics، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت من نوع DDR4 بسرعة 2400 جيجاهرتز.

ويتميز لابتوب Hp 15-GW0056nia، بشاشة كبيرة بقياس 15.6 بوصة، من نوع HD SVA بإضاءة LED‏ خلفية، تتميز بدقة 1366 × 768 بكسل مضاد للتوهج، ويحتوى الكمبيوتر المحمول على بطارية ليثيوم ايون بقوة 41 وات، ويحتوي اللابتوب على مكبرات صوت مزدوجة مع كاميرا ويب HD مع ميكروفون رقمي مدمج، ويتوفر مقابل سعر يبلغ 7456 جنيها مصريا.

2. لابتوب Lenovo V145-15AST:

يتميز لابتوب Lenovo V145-15AST، المميز من لينوفو معالجات من سلسلة A-Series من شركة AMD الأمريكية، حيث يأتي بأربعة اصدارات A9-9425 و A6-9225 و A4-9125 E2-9000 من معالجات AMD.

ويعمل لابتوب Lenovo V145-15AST، مع معالج رسوميات من نوع AMD Radeon 530 بسعة 2 جيجابايت من نوع GDDR5، متصلة بذاكرة وصول عشوائي رام تصل الي 8 جيجابايت من نوع DDR4 بسرعة 2133 ميجا هرتز.

ويأتي لابتوب Lenovo V145-15AST، بشاشة كبيرة يبلغ قياسها 15.6 بوصة، بإضاءة خلفية LED وبجودة عرض FHD تبلغ دقتها 1080× 1920 بكسل، وزودت لينوفو الكمبيوتر المحمول بسعة تخزين داخلية تصل إلي 2 تيرابايت، ويحتوي الجهاز على بطارية تصل بقوة 30 وات، ويعمل اللابتوب بأحدث أنظمة التشغيل مايكروسوفت Windows 10، ويتوفر مقابل سعر يبدأ من 6299 جنيها مصريا.


3. لابتوب Dell Latitude E6430:

يعمل لابتوب Dell Latitude E6430، بثلاثة معالجات من الجيل الثالث إصدارات Core i7 و Core i5 و Core i3 من شركة إنتل، ويقترن بمعالج رسوميات من نوع NVIDIA NVS 5200M بسعة 1 جيجابايت من نوع GDDR5، متصلة بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة تصل إلي 16 جيجابايت من نوع DDR3 بسرعة 1600 ميجاهرتز.

وزودت "ديل" لابتوب Dell Latitude E6430، بشاشة عرض بقياس 14.1 بوصة، من نوع WXGA بدقة 1280×800 بكسل، ويحتوى الكمبيوتر المحمول على بطارية بقوة 60 وات في الساعة، ويعمل اللاب توب بنظام التشغيل ويندوز، ويتوفر الجهاز مقابل سعر يبدأ من 4650 جنيها مصريا.

4. لابتوب أسوس كروم بوك CX22N:

يتميز لابتوب أسوس كروم بوك CX22N، بشاشة LED عريضة يبلغ قياسها 11.6 بوصة، وبجودة عرض FHD تبلغ دقتها 768× 1366 بكسل، وزودت أسوس الكمبيوتر المحمول بسعة تخزين داخلية تصل إلي 32 جيجابايت، متصلة بذاكرة رام 4 جيجابايت بسرعة LPDDR4 3733 ميجاهرتز.

ويعمل لابتوب أسوس كروم بوك CX22N، لمعالج إنتل سيليرون N3350 ثنائي النواة بتردد 1.1 جيجاهرتز، ويحتوي الجهاز على عمر بطارية بدوم لـ 10 ساعات، ويعمل اللابتوب بأحدث أنظمة التشغيل مايكروسوفت Windows 10، ويتوفر مقابل سعر يبدأ من 6750 جنيها مصريا.

5. لابتوب اتش بي برو بوك 650 G1:

يأتي لابتوب اتش بي برو بوك 650 G1: مزودا بمعالج مميز من شركة Intel، وزودته بمعالج انتل كور i5 بسرعة 2.6 جيجاهرتز، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت من نوع DDR4 بسرعة 2400 جيجاهرتز.

ويتميزلابتوب اتش بي برو بوك 650 G1، بشاشة كبيرة بقياس 15.6 بوصة، من نوع HD SVA بإضاءة LED‏ خلفية، تتميز بدقة 1080 بكسل مضاد للتوهج، ويحتوى الكمبيوتر المحمول على بطارية ليثيوم ايون بقوة 41 وات، ويحتوي اللابتوب على مكبرات صوت مزدوجة مع كاميرا ويب HD مع ميكروفون رقمي مدمج، ويتوفر مقابل سعر يبلغ 7480 جنيها مصريا.

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