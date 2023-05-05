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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أقوى عرض.. خصم 39% على أفضل لابتوب من لينوفو

عرض قوى على لابتوب
عرض قوى على لابتوب لينوفو Lenovo IdeaPad 3

تستمر مواقع التجارة الإلكترونية في تقديم عروض مغرية على الأجهزة الذكية، من خلال تقديم تخفيضات وعروض مذهلة على المنتجات التي تنال اهتمام المستهلكين مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية، لمنحهم فرصة للحصول على ما يردون مقابل سعر أقل.

عرض قوى على لابتوب لينوفو Lenovo IdeaPad 3

ولحسن الحظ، يتوفر لابتوب لينوفو Lenovo IdeaPad 3، مقابل خصم ضخم يقدر بـ 39% على أحد مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت.

 

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ويتوفر لابتوب لينوفو Lenovo IdeaPad 3، بسعة 8 جيجابايت رام وذاكرة داخلية بسعة 512 جيجابايت مع نظام التشغيل ويندوز 11، باللون الرمادى، في الهند مقابل سعر حوالي 36490 روبية هندية (أي ما يعادل 13800 جنيه مصري)، وذلك بدلا من السعر الاساسي 59.890 روبية، ليصل بذلك قيمة الخصم إلى 23400 روبية (أي ما يعادل 8800 جنيه مصري).

عرض قوى على لابتوب لينوفو Lenovo IdeaPad 3

ويمتاز لابتوب لينوفو Lenovo IdeaPad 3، بشاشات بقياس 15.6 بوصة وبجودة عرض FHD، تبلغ دقتها 1920×1080 بكسل، تدعم معدل سطوع يبلغ 220 شمعة في المتر المربع.

عرض قوى على لابتوب لينوفو Lenovo IdeaPad 3

ويتميز لابتوب لينوفو Lenovo IdeaPad 3، بأنه جهاز نحيف وخفيف الوزن تبلغ أبعاده 362.2×253.4×19.99 ملميتر، وبسمك 1.99 سنتميتر، ويزن حوالى 1.7 كيليو جرام.

عرض قوى على لابتوب لينوفو Lenovo IdeaPad 3

ويعمل لابتوب لينوفو Lenovo IdeaPad 3، بواسطة معالجات إنتل Intel Core i3-1115G4 من الجيل الحادى عشر، متصل بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع DDR4 وبسعة 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة تصل إلى 512 جيجابايت.

ويضم لابتوب لينوفو Lenovo IdeaPad 3، مجموعة من الموصلات، والتي تشمل منفذي USB-A 3.2 ومنفذ USB-A 2.0، ومقبس صوت واحد بقياس 3.5 ملميتر، كما يدعم الاتصال بشبكة Wi-Fi و تقنية Bluetooth 5.3.

عرض قوى على لابتوب لينوفو Lenovo IdeaPad 3

ويحتوي لابتوب لينوفو Lenovo IdeaPad 3، على مكبرات الصوت المزدوجة بتقنية Dolby Audio، ةالتي توفر صوت عالى الدقة، ويعمل الجهاز بنظام التشغيل Windows 11.

ويتمتع لابتوب لينوفو Lenovo IdeaPad 3، ببطارية بقوة 45 وات في الساعة، توفر عمر بطارية يدوم لـ 7 ساعات في الشحنة الواحدة والتي يمك إعادة شحنها بنسبة 80% في غصون 60 دقيقة فقط.

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