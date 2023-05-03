عرض قوى.. خصم 21% على جوال آبل آيفون 14 بلس الجديد

تستمر مواقع التجارة الإلكترونية في تقديم عروض مغرية على هواتف آبل الرائدة مواصفات آيفون 14، مع تخفيضات مذهلة على أجهزة آيفون باهظة الثمن، لمنح فرصة لعشاق هذه الفئة من الهواتف الذكية الحصول على جهاز رائع مقابل سعر أقل.

عرض قوى على جوال آيفون 14 بلس الجديد

ولحسن الحظ، يتوفر هاتف آبل آيفون 14 بلس الجديد، مقابل خصم كبير يقدر بـ 21% على أحد مواقع التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات.

ويتوفر جوال آيفون 14 بلس الجديد من آبل، بسعة 4 جيجابايت رام وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت مع دعم لشبكات الجيل الخامس 5G، باللون السماوي، في الإمارات، مقابل سعر 2999 درهم إماراتي، بدلا من 3799 درهم إماراتي.

عرض قوى على جوال آيفون 14 بلس الجديد

مواصفات جوال آيفون 14 بلس الجديد

يتميز هاتف iPhone 14 Plus، بشاشة Super Retina XDR OLED، بقياس 6.7 بوصة، تتميز بدقة 1284 × 2778 بكسل، مع نسبة تباين أفضل للألوان السوداء، مع زيادة في الحد الأقصى للسطوع الخارجي بنسبة 28 في المئة عند 800 شمعة، مع دعم لتقنية المجال الديناميكي العالي HDR10 لتوفير دقة عالية في عرض الصور والفيديوهات.

مواصفات جوال آيفون 14 بلس الجديد

ويعمل جوال iPhone 14 Plus، بمعالج Apple A15 Bionic، المطور بدقة تصنيع 5 نانومتر، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وخيارات ذاكرة تخزين داخلية مختلفة تصل إلى 512 جيجابايت.

ويتمتع جوال آيفون 14 بلس الجديد، بكاميرا خلفية مزدوجة مع مستشعر واسع بدقة 12 ميجابكسل بفتحة f/1.5، ويدعم التثبيت البصري OIS، بينما تتميز الكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.9 أسرع ومجال رؤية 120 درجة، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 12 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويتميز جوال آيفون 14 بلس الجديد، بدعم تقنية بصمة الوجه FaceID، مع دعم مقاومة والغبار بتصنيف IP68، التي تعطي الهاتف طبقة حماية لتحمل البقاء في الماء لمدة 30 دقيقة على عمق 1.5 مترا، بالإضافة إلى طبقة حماية من السيراميك Ceramic Shield التي توفر طبقة حماية قوية ضد الخدوش والصدمات.

ويحزم جوال آيفون 14 بلس الجديد، بطارية بقوة 4323 مللى أمبير في الساعة، يتم شحنها من 0 إلى 50% في غصون 30 دقيقة فقط، وتدعم العمل مع الشاحن اللاسلكي MagSafe بقدرة 15 وات، ويتوفر الهاتف في اللون الأزرق والأحمر والأصفر والسماوي والبنفسجي.