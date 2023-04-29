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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خصم 13% على وحش آبل آيفون 13 الجديد

آيفون 13
آيفون 13

بعد مرور أكثر من عام ونصف العام على إطلاق هاتف آبل الرائد iPhone 13، ازدادت العروض والخصومات على سلسلة الهواتف الرائدة آيفون 13، على مدار الأشهر القليلة الماضية، وبيعها بأسعار مخفضة كي يحصل العملاء على فرصة لشراء الهواتف باهظة الثمن مقابل خصم كبير.

ولحسن الحظ، حصل هاتف آبل الجديد iPhone 13، على عرض مذهل على أحد مواقع التجارة الإلكترونية على الويب، إذ يمكن لعشاق هواتف آيفون في المملكة العربية السعودية، الحصول على الهاتف مقابل خصم 17%، عن السعر الأساسي للهاتف.

 

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سعر ومواصفات جوال آبل الرائد iPhone 13

ويتوفر جوال آبل الرائد iPhone 13، مع تخفيضات هائلة بمناسبة العيد، حيث يباع بسعر أقل من سعره الأصلي على موقع للبيع أونلاين، والذي يتوفر بسعة 6 جيجابايت رام وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت، باللون الأسود في السعودية، مقابل سعر 2729 ريالا سعوديا، بدلا من 3299 ريالا سعوديا.

جوال آبل الرائد iPhone 13

وبالنسبة لمواصفات الهاتف، يتميز هاتف آبل iPhone 13، بشاشة يبلغ قياسها 6.1 بوصة من نوع Super Retina XDR OLED، مع طبقة حماية من ceramic shield المتواجد فى حواف الشاشة لحمايتها، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 12 هرتز فى الثانية، وكثافة بكسل تبلغ 460 بكسل في البوصة.

ويعمل هاتف iPhone 13، بمعالج سداسي النواة A15 Bionic، المطور بدقة تصنيع 5 نانومتر، وهو أسرع بنسبة 30% من معالج آبل السابق، و هو قادر على تنفيذ 15.8 تريليون عملية في الثانية.

ويتمتع هاتف iPhone 13 بإعداد كاميرا مزدوجة في الخلف تتضمن كاميرا أساسية بدقة 12 ميجابكسل إلى جانب كاميرا عريضة بدقة 12 ميجابكسل، تدعم التصوير بتقنية 4K بدقة 60 إطار في الثانية، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو، تدعم التصوير فى الوضع الليلى منخفض الإضاءة.

ويدعم هاتف iPhone 13، الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G، ويقترن بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 4 جيجابايت.

يحتوى الهاتف على بطارية 3240 مللي أمبير في الساعة، تأتي مع دعم للشحن السريع يصل إلى 20 وات.

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