بكاميرا 108 ميجابكسل.. خصم كبير على جوال شاومي Xiaomi 11T Pro

تقدم مواقع التجارة الإلكترونية عروض مغرية وتخفيضات مذهلة على الهواتف الذكية باستمرار لجذب المزيد العملاء الجدد، ومن بين العروض الرائعة المتاحة حاليا خصما كبيرا على هاتف الفئة المتوسطة من شاومي Xiaomi 11T Pro.

خصم كبير على جوال شاومي Xiaomi 11T Pro

ولحسن الحظ، يتوفر هاتف شاومي الذي تم إطلاقه خلال عام 2021، تحت اسم Xiaomi 11T Pro، مقابل خصم كبير يقدر بـ 23% على أحد مواقع التجارة الالكترونية في السعودية.

ويتوفر جوال شاومي 11 تي برو، ثنائي شريحة الاتصال، بسعة 8 جيجابايت رام، وذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت مع دعم لشبكات الجيل الخامس 5G، باللون الرمادي، في السعودية، مقابل سعر 1916 ريال سعودي، بدلا من 2499 ريال سعودي.

خصم كبير على جوال شاومي Xiaomi 11T Pro

مواصفات جوال شاومي Xiaomi 11T Pro

يتميز جوال شاومي Xiaomi 11T Pro، بشاشة مسطحة من نوع AMOLED، وبقياس 6.67 بوصة، وبدقة عرض 1080 بكسل +، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، وتدعم تقنية المجال الديناميكي العالي +HDR10.

خصم كبير على جوال شاومي Xiaomi 11T Pro

ويتمتع جوال شاومي Xiaomi 11T Pro، بكاميرا خلفية ثلاثية، بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابكسل 2.1 ميكرون بكسل مع 9 في 1، متصل بكاميرا ذات زاوية فائقة الاتساع بمستشعر بدقة 8 ميجابكسل مع عدسة أضيق 120 درجة، و كاميرا لتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

خصم كبير على جوال شاومي Xiaomi 11T Pro

ويحزم جوال شاومي Xiaomi 11T Pro، بطارية تبلغ قوتها 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع وفقت لمعيار HyperCharge، والذي يقوم بشحن بقدرة 120 وات، في غضون 17 دقيقة فقط.

خصم كبير على جوال شاومي Xiaomi 11T Pro

ويعمل جوال شاومي Xiaomi 11T Pro، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 888، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1، بسعة 128 جيجابايت.

وتشمل ميزات الهاتف الأخرى على قارئ بصمات الأصابع، إلى الجانب معيار IP53 لمقاومة الغبار، ويتوفرXiaomi 11T Pro، في 3 ألوان هي: الأسود والأزرق والأبيض.