أفضل جوالات شاومي.. خصم 21% على Redmi Note 12 Pro

تستمر مواقع التجارة الإلكترونية في تقديم تخفيضات هائلة على الهواتف الذكية بمناسبة موسم الأعياد، ومن بين العروض الرائعة المتاحة حاليا خصما كبيرا على هاتف الفئة المتوسطة من شاومي Redmi Note 12 Pro.



عرض مغرى على جوال شاومي Redmi Note 12 Pro



ولحسن الحظ، يتوفر هاتف ريدمي الجديد من شاومي، والذي ينطلق تحت اسم Redmi Note 12 Pro 5G في كل من السعودية والإمارات، على خصم كبير يقدر ب 21% على أحد مواقع التجارة الالكترونية على الويب.



ويتوفر جوال شاومي Redmi Note 12 Pro، بسعة 8 جيجابايت رام وذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت مع دعم لشبكات الجيل الخامس 5G، باللون الأبيض، في الإمارات، مقابل سعر 1025 درهم إماراتي، بدلا من 1299 درهم إماراتي.

عرض مغرى على جوال شاومي Redmi Note 12 Pro

وبالنسبة لمواصفات الهاتف، يتميز جوال شاومي Redmi Note 12 Pro، بشاشة كبيرة بقياس 6.67 بوصة، من نوع AMOLED، وبجودة عرض FHD+، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ومحمية بزجاج Gorilla Glass 5.

ويتم تشغيل جوال شاومي Redmi Note 12 Pro، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 1080، المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR4X، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت من نوع UFS 2.2.

عرض مغرى على جوال شاومي Redmi Note 12 Pro

وجاء جوال شاومي Redmi Note 12 Pro، بكاميرا خليفة ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، تدعم التقريب البصري OIS، متصل بعدسة ثانوية عريضة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، ووحدة لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلغب ومكالمات الفيديو.

ويحتوي جوال شاومي Redmi Note 12 Pro، على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن الخارق السريع بقدرة 67 وات وفقا لمعيار HyperCharge، والذي يشحن البطارية من صفر إلى 50% في حوالي 15 دقيقة فقط.