بألوان عصرية وجديدة كليًا.. شاومي تزين هاتفها الأسطوري Xiaomi 13 Ultra

تتصدر تحفة شاومي الجديدة Xiaomi 13 Ultra، عناوين الأخبار مرة أخرى، بعد فترة وجيزة من حدث إطلاقه، حيث تشير التقارير الأخيرة إلى أن Xiaomi تخطط لإطلاق ثلاثة خيارات ألوان إضافية قريبًا.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، أطلقت شركة شاومي الهاتف الرائد Xiaomi 13 Ultra، في ثلاثة أنواع مختلفة من الألوان، حيث تم عرض الإصدار الأولي في اللون الأسود والأبيض والأخضر الزيتوني، ومن المحتمل أن ينطلق الهالتف في خيارات اللون البرتقالي والأصفر والأزرق أيضًا.

وقد يتم إصدار خيارات الألوان الجديدة هذه كخيارات تخصيص محدودة الإصدار لهاتف شاومي الجديد Xiaomi 13 Ultra، وروج Lei Jun، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة شاومي، لميزة تخصيص الإصدار المحدود على حسابه الرسمي على موقع ويبو Weibo الصيني، ملمحًا إلى إمكانية توفر خيارات الألوان الجديدة هذه في المستقبل القريب.

Xiaomi 13 Ultra

مواصفات هاتف Xiaomi 13 Ultra

يعد هاتف Xiaomi 13 Ultra هاتفا ذكيا رائدا مليئا بالميزات والمواصفات الرائعة، حيث يتميز بشاشة كبيرة بقياس 6.73 بوصة، من نوع AMOLED، بجودة عرض Quad HD+، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، تدعم تقنية HDR10 + ومعدل أخذ عينات يعمل باللمس 240 هرتز، ومحمية بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus.

Xiaomi 13 Ultra

ويتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 2، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 16 جيجابايت من نوع LPPDDR5X وتخزين داخلى يصل إلى 1 تيرابايت من نوع UFS 4.0.

ويتميز هاتف Xiaomi 13 Ultra بإعداد رباعي للكاميرا الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل وعدسة بزاوية فائقة الاتساع 50 ميجابكسل وعدسة تليفوتوغرافي 50 ميجابكسل وعدسة تليفوتوغرافي 50 ميجابكسل، ويتميز نظام الكاميرا ببصريات Leica Summicron ويدعم تسجيل الفيديو بدقة 8K وتسجيل الفيديو Dolby Vision HDR، وتعتني الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل بصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

Xiaomi 13 Ultra

وتشمل ميزات الأمان مستشعر بصمة مدمج مع مراقبة معدل ضربات القلب ومستشعر الأشعة تحت الحمراء، ويوفر الهاتف أيضا صوت Hi-Res ومكبرات صوت مزدوجة و Dolby Atmos ومنفذ شحن USB من النوع C، كما يدعم الهاتف مقاومة للأتربة والماء بتصنيف IP68.

ويبلغ قياس الهاتف 163.18 × 74.64 × 9.06 ملميتر ويزن حوالى 227 جراما، وهو يدعم شبكات الجيل الخامس 5G ، وشبكات الواي فاي مزدوجة النطاق Wi-Fi 6E وتقنية Bluetooth 5.3 وتحديد المواقع GPS ويعمل الجهاز ببطارية 5000 مللي أمبير مع شحن سريع سلكي بقدرة 90 وات وشحن لاسلكي 50 وات وإمكانيات الشحن اللاسلكي العكسي.

ويتوفر هاتف Xiaomi 13 Ultra، مقابل سعر يبدأ من 870 دولارًا أمريكيًا (أي ما يعادل 26 ألفًا و 800 جنيه مصرى)، لخيار بسعة 12 رام + 256 جيجابايت.