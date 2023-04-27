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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بميزات فريدة.. شاومي تضيف إصدارات جديدة لـ عائلة Poco

هوات Poco F5
هوات Poco F5

تعتزم شركة شاومي Xiaomi الصينية، إطلاق سلسلة هواتف جديدة ضمن تشكيلة Poco منخفضة التكلفة، والتي زودتها بتقنيات تجعل منه أحد أفضل أجهزة أندرويد رخيصة الثمن.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تخطط شاومي لإطلاق سلسلة Poco F5، التي ترددت الشائعات حول موعد إطلاقها في 6 أبريل الجاري، ولكن أحدث التسريبات أشارت إلى أنه سيتم الكشف عنها في 9 مايو المقبل.

 

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مواصفات سلسلة شاومي المرتقبة Poco F5


ومن المقرر أن تكشف شاومي عن طرازين جديدين في حدث 9 مايو المرتقب، تحت اسم Poco F5 و Poco F5 Pro.

وعلى الرغم من عدم ظهور أي تفاصيل حول هاتفي شاومي القادمين، إلا أن فرع شركة كوالكوم الهندي، أكد أن هاتف Poco F5 سيتم تشغيله بواسطة معالج الشركة الرائد Snapdragon 7+ Gen 2، مما يجعله أول هاتف ذكي في الهند يعمل بهذه الشريحة في هذه الفئة.


وحول تصميم الإصدار الأساسي، أوضح فرع Poco الهندي، بعض التفاصيل حول تصميم هاتف Poco F5، مما يؤكد أن الهاتف سيأتي مع ثلاث كاميرات خلفية.

ومع ذلك، لم تذكر الشركة أي تفاصيل حول الإصدار المميز Poco F5 Pro في أي من حملاتها الترويجية، مما يشير إلى أنها ستطلق الطراز الأساسي فقط في الهند في 9 مايو المقبل، مع وصول إصدار Pro في وقتا لاحق.

وتشير التسريبات السابقة إلى أن هاتف Poco F5 هو نسخة من طراز شاومي الرائد Redmi Note 12 Turbo، بينما يشاع إن هاتف Poco F5 Pro هو مشابه لطراز Redmi K60 الذي تم إعادة تسميته.

وسيأتي الإصدار الرئيسي مدعوما بمعالج Snapdragon 7+ Gen 2، مع وجود شريحة Snapdragon 8+ Gen 1 في الطراز الـ Pro.

شاومي Poco Poco F5 سلسلة Poco F5 POCO F5 Pro

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