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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

بأحدث معالجات intel.. لينوفو تطلق رسميا تابلت IdeaPad Duet 3i .. صور

Lenovo IdeaPad Duet
Lenovo IdeaPad Duet 3i

بدأت فعاليات المؤتمر العالمي للهواتف النقالة دورة 2023 ، وأطلقت  العلامات التجارية المختلفة كل موديلاتها الجديدة ومن ضمنهم شركة  لينوفو  Lenovo التي كشفت النقاب عن عدد كبير من الأجهزة موديلات هذه السنة من المتوقع أن تصل إلى أرفف السوق في وقت لاحق من هذا العام.

ومن ضمن العروض الممزية هذا العام لشركة  لينوفو، جهازها اللوحي "تابلت" IdeaPad Duet 3i مع شاشة كبيرة وبعة ترقيات ومحسّنة مع خيار معالجات أقوى من الموديل القديم، والمزيد من خيارات المنافذ. في السطور التالية نرصد الجهاز اللوحي 2 في 1 بمزيد من التفاصيل.

 

مواصفات Lenovo IdeaPad Duet 3i

ووفقا لتقرير موقع notebookcheck يتبع IdeaPad Duet 3i نفس تصميم الجهاز السابق عليه، ويقدم مع "حافظة قابلة للطي والفصل فوليو" تعمل كغطاء واق للكمبيوتر اللوحي، بالإضافة إلى لوحة مفاتيح. تم تجهيز الجهاز 2 في 1 بشاشة نوع IPS مقاس 11 بوصة تعمل باللمس، تتميز بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 5: 3 ، قادرة على عرض 100٪ من التدرج اللوني DCI-P3 مع  أقصى درجة سطوع يبلغ 400 شمعة لكل متر مربع.

ويتم وضع IdeaPad Duet 3i في شاسيه نحيف وأنيق وخفيف الوزن لا يتجاوز الـ 697 جم (1.53 رطل) مع كل تكويناته، إنه جهاز كمبيوتر متعدد الاستخدامات يعمل مع أحدث معالجات ن إنتل Intel N100 أو N200 ، مما يوفر أداءً قويًا ، ويأتي مع نظام تشغيل  Windows 11 Home أو Pro.

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وبالإضافة إلى كل ما سبق، يتميز الجهاز بمنفذي USB من النوع C ومقبس منفذ صوت مقاس 3.5 ملم ، مع أحد منافذ USB من النوع C التي تدعم تقنية الشحن السريع  Rapid Charge Boost ، والتي يمكنها إعادة شحن الجهاز لمدة تصل إلى ساعتين من الاستخدام خلال 15 دقيقة فقط، وفي الشحنة الواحدة يستمر الجهاز في العمل لـ 8 ساعات متواصلة.

وبالنسبة لإعداد الكاميرات، يحتوي الجهاز على مستشعر سيلفي أمامي بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا خلفية واحدة بدقة 8 ميجابكسل، كما أنه داعم لشبكات واي فاي 6 و بلوتوث 5.1.

التسعير والتوافر

وتبدأ سلسلة Lenovo IdeaPad Duet 3i من 449 يورو (أي ما يعادل 476 دولارًا أمريكيًا) أي ما يعادل 14605 جنيه مصري، وسيباع في مناطق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. وستصل إلى متاجر البيع بالتجزئة في يونيو 2023.

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