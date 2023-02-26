أفضل لاب توب لينوفو في مصر بـ 6000 جنيه فقط

يعتقد أغلب المستخدمين حول العالم أنه إذا كنت تريد شراء جهاز لاب توب جديد فإنك ستحتاج إلى إنفاق الكثير من الأموال لكي تحصل على جهاز بمواصفات ممتازة، لكن ما لا يعرفه الكثيرون أنه توجد العديد من الأجهزة الرائعة في المواصفات لكن بأسعار مناسبة.

سعر لاب توب لينوفو Lenovo V14 في مصر

يبدأ سعر لاب توب لينوفو Lenovo V14 في السوق المصري، من 6000 إلى 7000 جنيه مصري.

مواصفات لاب توب Lenovo V14

ينطلق لاب توب لينوفو V14 بشاشة عالية الجودة قياس 14 بوصة.

و يأتي لاب توب لينوفو مع وحدة معالجة مركزية : Intel Core i3-10110U بتردد 4.1 هرتز من الجيل العاشر وهو معالج قوي يمكنك من أداء مهامك اليومية دون أي تعطيل أو بطء بسبب الحاسوب، مع كارت معالجة رسومات الجرافيك المدمج Intel UHD Graphics .



ويأتي لاب توب لينوفو V14 مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجابايت من نوع DDR4-2666 ومساحة تخزين على القرص الصلب 1 تيرابايت من نوع HDD وشاشة حجمها 14 بوصة بدقة وضوح HD ودرجة سطوع 220 شمعة و مضادة للتوهج مما يجعلها تحافظ على العين ، لكن الجهاز لا يأتي ببرنامج ويندوز جاهز.