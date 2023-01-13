منها جهاز للأطفال… أفضل تابلت تشتريها في 2023

أطلقت شركة آبل جهازها اللوحي Apple iPad Air و سامسونج طرحت رسميا تابلت Samsung Galaxy Tab S8 العام الماضي، ظلت المياه راكدة الحركة في سوق الأجهزة اللوحية. حتى أعلنت لينوفو Lenovo عن إصدارات محسنة من Tab P11 و P11 Pro تتميز بأجزاء داخلية محدثة وشاشة OLED مقاس 11.2 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز مع طراز Pro.

وفقا لتقرير engadget أحدث جهاز لوحي من Apple هو جهاز iPad الذي يتم تقديمه حاليا بحجم 10.9 بوصة مع سعر 449 دولارًا ، وهو ترقية من جهاز iPad الأقل تكلفة مع شاشة قطرها 10.2 بوصة. وفي الآونة الأخيرة ، طرحت "أمازون" إصدارات أحدث من أجهزة Fire HD 8 اللوحية التي تتميز بـ خاصية "Tap to Alexa" الجديدة. وعلى الرغم من أن أجهزة أجهزة القراءة الإلكترونية من أمازون لا ينظر إليها على أنها أجهزة لوحية ، فإن جهاز Kindle Scribe الجديد يستحق بعض الاهتمام بفضل إضافة قلم مدرج ودعم على الملاحظات المكتوبة بخط اليد.

على الرغم من عدم وجود الكثير من الإصدارات الفلاج شيب الجدير بالاهتمام مؤخرًا ، لا يزال لديك مجموعة كبيرة من الأجهزة اللوحية الجيدة للاختيار من بينها إذا كنت تريد شراء تابلت.

في السطور التالية ترصد لك "صدى البلد" أهم وأفضل الأجهزة اللوحية الموجودة في السوق حاليا.

آبل آيباد برو

يُعد iPad Pro ، المدعوم بمعالج Apple M2 الموجود أيضا في أجهزة MacBooks ، أحد أسرع الأجهزة اللوحية في أداء المهام وأكثر الشرائح المعالجة قوة على الساحة حاليا يمكنك شراؤها. يتوفر التابلت بحجمين 11 و 12.9 بوصة، ويعمل مع مجموعة من الملحقات منها قلم آبل Apple Pencil ولوحة المفاتيح Magic Keyboard وبفضل شاشات ProMotion mini-LED بمعدل تحديثها البالغ 120 هرتز ، تتميز شاشة iPad Pro بدرجة سطوع رائعة 1600 شمعة لكل متر مربع، ومرئيات واضحة سلسلة، دقة وضوح 2048x2732 بيكسل.

هو أحد أكثر الأجهزة اللوحية المتميزة من Apple والأكثر قدرة في إنجاز الأعمال ، يعمل مع واجهة مستخدم iPadOS 16.1 ويأتي بمساحات تخزين 128GB/256GB/2TB جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي 8 أو 16 جيجابايت رام. الجانب السلبي الرئيسي هو أنه يبدأ من 800 دولار للطراز الأساسي مقاس 11 بوصة بسعة تخزين تبلغ 128 جيجابايت.

آبل آيباد برو

سامسونج جالاكسي تاب 8

متوفر بثلاثة أحجام منها شاشة مقاس 11 و 12.4 و 14.6 بوصة - كما تحتوي سلسلة Galaxy Tab S8 من سامسونج على اختيارات متنوعة من الأحجام التي تناسب مختلف الاحتياجات، وعلى الرغم من أن نظام تشغيل Android عادةً يأتي بإنتاجية أقل من نظم تشغيل مثل Windows أو iPadOS المعروفة بعمليتها، فإن وضع Dex من سامسونج يوفر واجهة مستخدم تشبه أجهزة سطح المكتب مع دعم متعدد النوافذ وشريط مهام للقيام بمهام متعددة وفعالة.

تعد شاشات الهاتف المحمول من Samsung أيضًا من بين الأفضل في مجال الأعمال ، مع دعم لمعدلات تحديث تبلغ 120 هرتز وألوان نابضة بالحياة من لوحات OLED الخاصة بها. وعلى عكس خط الهاتف الرائد من سامسونج ، لا يزال جهاز Galaxy Tab S8 مزودًا بدعم بطاقة microSD لإضافة مساحة تخزين وتوسيع حجم الذاكرة للجهاز

يعمل الجهاز بشرائح من كوالكوم SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 بتكنولوجيا 4 نانو مع شريحة معالجة رسومات Adreno 730 يقترن بذاكرة وصول عشوائي إما 8 أو 12 جيجابايت مع مساحة تخزين 128 أو 256 جيجابايت.

سامسونج جالاكسي تاب 8

مايكروسوفت Surface Pro 9

بينما يعتقد معظم الناس أن أجهزة Surface Pro من عملاق التكنولوجيا الأمريكية "مايكروسوفت" أنها جهاز لاب توب 2 في 1 ولكنها تابلت أيضا نظرًا لأنها لا تأتي مع لوحة مفاتيح وبالتالي تحتاج إلى شرائها بشكل منفصل وهذا يجعل الجهاز من الناحية الفنية أجهزة تابلت لوحية. ولكن لا يخدعك التصنيف لأنه بفضل نظام التشغيل Windows 11 وبفضل المعالجات الرائعة من Intel من الجيل الثاني عشر ، تم تصميم Microsoft Surface Pros لتحقيق أفضل معدلات الإنتاج، هي ليست أجهزة للترفيه والتسلية بل لإنجاز مهامك العملية.

يحتوي أحدث جهاز Surface Pro 9 على شاشة 13 بوصة مع معدل تحديث سلس يبلغ 120 هرتز ومكبرات صوت استريو محسّنة ، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت ومساحة تخزين 256 جيجابايت.

مايكروسوفت Surface Pro 9

آيباد 10.2 بوصة

إذا كنت تريد تابلت بسعر معقول ولأسباب ترفيهية في المقام الأول سيكون النسخة القياسية من آيباد ذات الشاشة الـ 10.2 بوصة مناسبا لك ويبدأ سعره من 329 دولار أمريكي، أي ما يعادل 9721 جنيه مصري.

يتم تشغيل الجهاز من خلال معالج A13 Bionic ويوفر أقصى درجة للسطوع 500 شمعة لكل متر مربع، مع دقة وضوح 2160 في 1620 بيكسل، مع كثافة بيكسلات 264 بيكيل لكل بوصة، و داعم لقلم آبل من الجيل الأول.

بعد تحديثه العام الماضي ، حصل آيباد iPad من الجيل التاسع على ميزات محدّثة بما في ذلك دعم Apple Pencil ، وكاميرات بجودة أدق ومضاعفة سعة التخزين الأساسية لتصبح 64 جيجابايت أو 256 جيجابايت، بدلا من 32 جيجابايت، ومثل الإصدارات الأغلى ثمناً ، يتوفر iPad القياسي مع توصيل WiFi فقط أو مع اتصال خلوي اختياري 4G LTE.

يعد iPad الأساسي أيضًا أرخص جهاز تبيعه Apple والذي يتيح لك الوصول إلى متجرها الخاص App Store ، مما يجعله جهاز وسائط متعددة جيداً وطريقة سهلة لإدارة مكتبة الوسائط الخاصة بك عبر أجهزة Apple الأخرى.

آيباد 10.2 بوصة

أمازون Fire HD 10 Kids Pro

إذا كنت تريد شراء جهاز لوحي جديد لطفل صغير ما زال مبتدئ، فإن تابلت Amazon Fire HD 10 Kids Pro هو الاختيار الأنسب على الإطلاق. يبدأ سعره من 200 دولار أمريكي ، وهو أرخص جهاز لوحي بمواصفات جيدة يمكن أن تقتنيه ، ويأتي مع غلاف مخصص للأطفال “kid-proof” وضمان لمدة عامين، يمكن خلالها استبدال جهازك المكسور بجهاز جديد، وأعلنت "أمازون" إنه إذا قام طفلك بكسر التابلت، الشركة ملزمة باستبداله مجانًا.

من ضمن مميزات شراء هذا الهاتف، اشتراكًا مجانيًا لمدة عام واحد في Amazon Kids + ، والذي يفتح أكثر من 20000 لعبة وكتاب وتطبيقات مصممة للأطفال، لدى الجهاز ذاكرة وصول عشوائي 3 جيجابايت ومساحة تخزين 32 جيجابايت، ولكنه يحتوي على فتحة بطاقة microSD للتخزين القابل للتوسيع.