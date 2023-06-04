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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أحدث لابتوب من Lenovo بإمكانيات فائقة

أحدث لابتوب من Lenovo
أحدث لابتوب من Lenovo بإمكانيات فائقة

يعتبر جهاز لابتوب Lenovo Yoga Book 9i أحدث إضافة لتشكيلة أجهزة اللابتوب Yoga التابعة للعلامة التجارية. تم عرض الجهاز في معرض CES 2023، ويتميز بتصميم OLED ثنائي الجانبي بقياس 13 بوصة ومدعوم بمعالج Intel Core i7. وبعد إصداره، تعمل Lenovo حاليًا على إطلاق جهاز لابتوب  أكثر بأسعار معقولة يسمى Yoga Air 14s 2023. 

 

على الرغم من عدم الإعلان عن تاريخ إطلاق محدد بعد، إلا أن العلامة التجارية قد أكدت بالفعل اللابتوب، مؤكدة أنه سيتم تزويده بشاشة OLED بدقة 3K، ومعالج سلسلة Ryzen 7، وميزات أخرى ملحوظة. فيما يلي التفاصيل.

 

بحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقنس، يعد Yoga Air 14s جهاز لابتوب فاخر وخفيف الوزن وسيقدم الجهاز الجديد Lenovo Yoga Air 14s 2023 تصميمًا أنيقًا، يتميز بشاشة حادة ورفيعة الحواف. 

 

تبلغ مقاسات الشاشة على اللابتوب 14.5 بوصة وتوفر دقة 3K، مع معدل تحديث 90 هرتز و 100٪ من مجموعة الألوان P3. يمكن للوحة OLED الذهاب إلى إضاءة ساطعة تصل إلى 600 نيت، وتدعم اللمس. و يتميز هذا الحاسوب المحمول بنظام الصوت المتكامل لستة مكبرات صوت. كما يعتمد على تقنية CNC في الجسم ويزن 1.3 كجم. يعمل حاسوب السلسلة Yoga بمعالج AMD R7 7840S الذي تم تصنيعه خصيصًا، وهو نسخة معبأة بتكنولوجيا FP8 من معالج R7 7840U. 

 

يحتوي ال لابتوب  أيضًا على 32 جيجابايت من الذاكرة، وقرص صلب بسعة 1 تيرابايت، وبطارية سعة 70 واط في الساعة، ومحول طاقة بقوة 65 واط. يعد معالج R7 7840S معالجًا عالي الأداء مصممًا للحواسيب المحمولة الرفيعة والخفيفة.

 

من المعروف حتى الآن، أن لابتوب Lenovo Yoga Air 14s 2023 يبدو وكأنه حاسوب محمول فاخر بمواصفات قوية. حاليًا، لم تعلن Lenovo عن تاريخ الإطلاق أو السعر للحاسوب المحمول. ونتوقع أن يتم إطلاق الجهاز في الصين في الأيام القادمة. سنوافيكم بالتفاصيل حال توافرها.

لابتوب Lenovo Lenovo YOGA Lenovo Yoga Air 14s 2023 Core i7 Lenovo Yoga Book 9i

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