هبوط حاد في الأسعار.. Honor طرحت سماعات إيربودز من هونر بـ 500 جنيه

كشفت شركة هونر الصينية الآن عن سماعات الإيربودز اللاسلكية باسم Honor X5s بمواصفات أفضل بكثير، إنها توفر إلغاءًا نشطًا للضوضاء حتى 30 ديسيبل ، وبطارية تدوم لمدة 35 ساعة.

تدعم سماعات أذن Honor X5s الجديدة ما يصل إلى 30 ديسيبل من إلغاء الضوضاء النشط ، كما أنها تتميز بوضع الشفافية الذي يسمح لك بسماع الضوضاء البيئية. يمكنك التبديل بسهولة بين هذين الوضعين حسب تفضيلاتك.

تتميز السماعة بتصميم داخل الأذن ومجهزة بوحدة مضخم صوت بقياس 10 مم. وهو يدعم تقليل ضوضاء مكالمة الميكروفون المزدوج ENC وترميز AAC عالي الدقة. داخل سماعات الأذن ، توجد شريحة Bluetooth 5.3 ثنائية الوضع للاتصال ، وهي أيضًا IP54 مقاومة للغبار ومقاومة للماء.

عندما تقوم بتوصيل سماعات الأذن TWS الجديدة بهاتف Honor المحمول ، فإنها تدعم الاقتران السريع عن طريق فتح النافذة المنبثقة. يمكنك تخصيص إعدادات اللمس والصوت في تطبيق Honor Smart Space. تأتي سماعات الأذن الجديدة مع علبة شحن بيضاوية تحتوي على منفذ شحن USB-C. إنها توفر 9 ساعات من عمر البطارية عند استخدامها بشكل فردي ويمكن أن تصل إلى ما مجموعه 35 ساعة من عمر البطارية مع علبة الشحن.

الآن ، دعونا نلقي نظرة على السعر. سماعات Honor X5s يبلغ سعرها فقط 16 دولارًا (أي أقل من 500 جنيه مصري. هذا السعر تنافسي بشكل ملحوظ لزوج من سماعات الأذن التي توفر إلغاء نشط للضوضاء.