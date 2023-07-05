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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بربع الثمن.. اشتري أحدث إيربودز مش هتعرف تفرقها عن Apple AirPods Pro

بربع الثمن.. اشتري
بربع الثمن.. اشتري أحدث إيربودز مش هتعرف تفرقها عن Apple Air

أطلقت iQOO هاتفها الذكي الجديد iQOO 11S اليوم، الأربعاء، في الصين، إلى جانب إعلان العلامة التجارية الفرعية لـ Vivo عن سماعة أذن TWS جديدة، وهي تحمل اسم iQOO TWS 1، وهناك أيضًا إصدار خاص من الجهاز يحمل علامة BMW، ويمكنك متابعة القراءة لمعرفة ما يقدمه الجهاز.

 

سعر ومواصفات سماعات iQOO TWS 1

تشبه سماعات الأذن iQOO TWS 1 منظر سماعات Apple AirPods Pro، وتتميز بجذع وأطراف سيليكون للأذن. 

ويحمل الإصدار BMW شريطين أحمر وأسود وأزرق من BMW Motorsport على علبة الشحن المستديرة بشكل حجر. 

وتتمتع سماعات الأذن TWS بشهادة مقاومة للماء والغبار بتصنيف IP54.

وفيما يتعلق بالصوت، تأتي سماعات الأذن iQOO TWS 1 مجهزة بسائق ديناميكي بقطر 12.2 مم. 

وتتميز بإلغاء ذكي للضوضاء بمقدار 49 ديسيبل. وهناك ثلاثة ميكروفونات لضمان جودة واضحة في المكالمات. 

وتدعم سماعات الأذن TWS نقل الصوت بدقة عالية من نوع aptX Lossless، وهناك وضع منخفض الكمون بمقدار 52 مللي ثانية. 

ويُقال إن الصوت مُعدل من قبل مختبر Golden Ears Acoustic Lab. ويوفر الجهاز الصوت الثلاثي الأبعاد ودعم لتسجيل الصوت ثنائي الأبعاد.

بربع الثمن ..اشتري أحدث إيربودز مش هتعرف تفرقها عن Apple Airp

تعمل سماعات الأذن iQOO TWS 1 ببطارية 420 مللي أمبير في الساعة، ويقال إنها تدوم حتى 42 ساعة مع علبة الشحن والتخزين. 

ويدعم السماعات حتى 10.5 ساعات من الاستخدام بشحنة واحدة. ويدعم الجهاز الصوتي الاتصال المزدوج وميزة العثور على سماعات الأذن الخاصة بك.

تقدم سماعات الأذن iQOO TWS 1 بسعر 399 يوان صيني (حوالي 55 دولارًا) ويتم تقديمها بلون أسود وإصدار BMW (لون أبيض). 

سيكون الإصدار الأسود متاحًا للشراء ابتداءً من 10 يوليو، في حين سيتم طرح الإصدار BMW للبيع اعتبارًا من 21 يوليو.

iQOO iQOO TWS 1 AirPods Apple AirPods Pro IP54

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