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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تدوم إلى 30 ساعة.. شاومي تطلق سماعة لاسلكية لمحدودي الدخل

سعر ومواصفات سماعة
سعر ومواصفات سماعة الأذن اللاسلكية Poco Pods

أعلنت شركة شاومي Xiaomi، عن إطلاقها أول سماعات أذن لاسلكية لها في الهند، تحت اسم Poco Pods، وتتميز سماعات الأذن اللاسلكية منخفضة التكلفة بميزات رائعة، بما في ذلك اتصال Bluetooth v5.3 LE، ووظيفة مقاومة العرق.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina" التقني، توفر سماعات شاومي الجديدة Poco Pods، دعما للاتصال بتقنية الـ Bluetooth 5.3، مما يضمن اتصالات لاسلكية ثابتة بأجهزتك، كما يتيح لك برنامج ترميز SBC بث الصوت عالي الجودة للحصول على أداء صوتي أفضل.

 

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سعر ومواصفات سماعة الأذن اللاسلكية Poco Pods

وتأتي سماعات الأذن الجديدة من شاومي، مع وظيفة Google Fast Pair، والتي تسهل عملية الاقتران بسرعة مع هواتف أندرويد، ولقد تم تصميم مضخمات الصوت بقياس 12 ملميتر المصممة لعشاق الموسيقى، لتوفير صوت جهير بمستوى احترافي، مما يوفر تجربة صوت ثرية وغامرة.

وكما يساعد تضمين تقنية إلغاء الضوضاء البيئية على حجب الضوضاء المحيطة، مما يسمح للمستخدمين بالتركيز على موسيقاهم أو مكالماتهم دون تشتيت الانتباه.

سعر ومواصفات سماعة الأذن اللاسلكية Poco Pods

ولعشاق الألعاب، يعمل وضع الألعاب بزمن وصول منخفض 60 مللي ثانية على تقليل زمن الوصول لتجربة ألعاب أكثر استجابة وغامرة، وتتميز سماعات Poco Pods أيضا بأدوات تحكم باللمس، مما يسمح للمستخدمين بالتحكم في مكالماتهم وتشغيل الموسيقي، ويمكنك الرد على المكالمة وتشغيل / إيقاف الموسيقى عن طريق النقر على Pods مرتين، ورفض / إنهاء مكالمة والتخطي إلى المسار التالي عن طريق النقر عليها ثلاث مرات.

وتتمتع سماعات الأذن Poco Pods الجديدة من شاومي بتصنيف IPX4، مما يجعلها مقاومة للرذاذ ومناسبة لمختلف الأنشطة الخارجية، وكما تحتوي على بطارية بقوة 34 مللي أمبير والتي توفر ما يصل إلى 5 ساعات من التشغيل بعد الشحنة الواحدة، وبينما توفر بطارية بسعة 440 مللي أمبير في حافظة الشحن 30 ساعة من الطاقة الاحتياطية، بالإضافة إلى ذلك، تتيح ميزة الشحن السريع 90 دقيقة من تشغيل الموسيقى بشحن لمدة 10 دقائق فقط.

وتتوفر سماعة الأذن اللاسلكية Poco Pods، للبيع في الهند مقابل سعر يبدأ من 1199 روبية (أي ما يعادل 450 جنيه مصري).

سعر ومواصفات سماعة الأذن اللاسلكية Poco Pods
شاومي Poco Pods سماعات الأذن اللاسلكية سماعات شاومي الجديدة سماعة Poco Pods سعر Poco Pods

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